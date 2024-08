I løpet av sommeren har Finansavisen kunnet avsløre at eiendomsbaronen Ivar Tollefsen er i ferd med å lempe ut minst 1.300 utleieboliger i hovedstaden, da utleie ikke lenger er lønnsomt samt at selskapet hans, Heimstaden, sliter med høye rentekostnader.

Salget av leilighetene foregår via den såkalte Borettslagsmodellen, som er en vanlig måte utleiere benytter for å kunne selge boligene uten å måtte skatte av gevinsten.

Denne metoden har eksistert i mange år, og Tollefsen er ikke den første som benytter seg av den. Men tidligere har skattetrikset som regel blitt brukt i mindre transaksjoner, eksempelvis ved salg av én bygård. Det er først nå, når volumene begynner å bli såpass store i form av at utleiere selger både hundre og tusenvis av boliger, at politikerne virker å ha fått øynene opp for dette skattehullet.

Det må prioriteres å gå gjennom lover og regler og stanse slike tilpasningsmuligheter før vi leser om skandalene i avisen Marie Sneve Martinussen, Rødt-leder

– Uønsket effekt

For etter at Finansavisen skrev en artikkel hvor det ble beregnet at Tollefsen kunne spare nær én milliard kroner på skattegrepet, kom umiddelbart partiet Rødt, med Marie Sneve Martinussen i spissen på banen.

Hun stilte nylig et skriftlig spørsmål i Stortinget, til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), hvor hun spør om han, på bakgrunn av Finansavisen-artikkelen «Slik tryller Tollefsen bort kjempeskatt», vil tette skattehullet som gjør det mulig å selge utleiegårder uten å betale skatt av gevinsten.

Nå er svaret fra finansministeren kommet:

«Jeg er kjent med transaksjonsrekken som beskrives i artikkelen. Hvert enkelt ledd i transaksjonsrekken kan isolert sett være i samsvar med etablert praksis, men den samlede effekten mener jeg er uønsket».

«Jeg vil derfor vurdere hvordan slik uønsket skatteplanlegging kan motvirkes, for å sikre et rettferdig og velfungerende skattesystem», svarer han.

Finansministeren ønsker med det å tette skattehullet Tollefsen benytter seg av.

Men nye lover og regler pleier sjelden å ha tilbakevirkende kraft, hvilket vil si at milliarden sannsynligvis er tapt for statskassen. Et nytt regelverk vil dog kunne stoppe andre aktører fra å benytte seg av smutthullet.

– Gått glipp av milliarder

Rødt-lederen er fornøyd med svaret, og glad for at regelverket nå skal sees nøyere på.

– Det er bra at regjeringen tar tak i saken, og det er viktig at arbeidet med å tette dette skattehullet prioriteres slik at felleskapet ikke går glipp av enda flere skattekroner, sier Martinussen til Finansavisen.

Hun er bekymret for at det finnes flere slike skattehull i Norge som ikke blir rettet opp før media setter søkelys på det.

– Et annet eksempel er at skatteflyktninger tidligere kunne trylle vekk skatteregningen sin ved å oppholde seg fem år i utlandet. Selv om skattehullene blir tettet, har felleskapet allerede gått glipp av milliarder i skatteinntekter. Derfor må det prioriteres å gå gjennom lover og regler og stanse slike tilpasningsmuligheter før vi leser om skandalene i avisen.