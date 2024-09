Får ikke solgt Bygdøy-luksus. Brenner 10-15 mill. i året på renter

I 2021 opplyste megler at prisintervallet lå mellom 40 og 60 millioner kroner. Det kunne potensielt gitt en svært god gevinst om boligene hadde blitt solgt til prisantydning. Én av leilighetene ligger til salgs på Finn.no for 49 millioner kroner. Den ble først annonsert for 59 millioner kroner.

Dyre renter

Egenkapitalen i selskapet er tapt, men i årsberetningen forsikrer eierne at de har vilje og evne til å skyte inn mer kapital. Det er 100 millioner kroner i banklån, og i tillegg har Sejersted lånt inn 70 millioner kroner i prosjektet.

– Det er der vi er nå. Det løper på 10 til 15 millioner kroner i året på renter. Da er spørsmålet om man gjør et brannsalg, eller om man har muligheten til å vente på bedre tider. Vi kan sitte lenge. Det går helt bra, sier Sejersted.

Han registrerer at det ordinære bruktmarkedet i Oslo fungerer godt, men at det er stille i luksussegmentet og eiendomsutvikling generelt.

– Jeg sitter her og tvinner tomler, sier Sejersted spøkefullt mens han venter på at ekspertenes spådommer skal slå til. Stabil eller lavere rente, boligmangel og påfølgende prisøkninger.

– Markedet er noe bedre, og det er interesse. Du får ikke bygget denne typen leiligheter lenger. Blant annet på grunn av den nye småhusplanen. Byggeprisene klarer du heller ikke å matche, mener Sejersted.

Leilighetene ble bygget av KF Entreprenør. Selskapet ble slått konkurs i september i fjor, men da var prosjektet i Bygdøynesveien ferdigstilt.

– Vi var egentlig ganske heldige og KF Entreprenør var bra. De gikk nok med tap på dette prosjektet, og det var selvfølgelig medvirkende til situasjonen for dem. Det var bra for oss at det var ferdig, og at vi slapp å hente ny entreprise med vesentlig høyere kostnader, sier Sejersted.

Les også Christoffer (22) har eiendom for 40 mill.: – Alt jeg tar i blir til gull 22 år gamle Christoffer Røstad har opparbeidet seg eiendomsverdier for nesten 40 millioner på fire år. – Man må være idiot for ikke å tjene penger på Frogner, mener han.

Ikke brennhett marked

Roy Blixt i Sem & Johnsen har oppdraget med å selge leilighetene, men han må innrømme at det fortsatt er tøffe tider.

– Det har vært nære på ved flere anledninger. Jeg hadde tre som var interessert, men så mistet vi det akkurat. Det er mye å konkurrere med i markedet, sier Blixt.

På Finn.no har du veldig mange luksusprosjekter å velge mellom dersom du har planer om å kjøpe bolig for 30 millioner kroner eller mer. Mange har ligget ute til salgs lenge.

– Det er ikke brennhett i luksusmarkedet, og det har ligget nede en stund. Etter 17. mai følte jeg at det våknet litt igjen, men det er fortsatt kostbart å finansiere. Det er litt rart for disse leilighetene har veldig gode bygningsmessige kvaliteter, og en god intern beliggenhet med utsikt til sjøen, sier Blixt.