Borettslagets død?

Debattinnlegg: Kim Lam, investeringssjef i Skanska

Borettslagsmodellen har nylig fått mye oppmerksomhet etter at Finansavisen avslørte Ivar Tollefsens bruk av modellen til å omgå beskatning på salg av utleieleiligheter. Saken har utløst debatt, og som en reaksjon har nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, stilt spørsmål vedrørende praksisen på Stortinget. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svarte at han vil «vurdere hvordan slik uønsket skatteplanlegging kan motvirkes, for å sikre et rettferdig og velfungerende skattesystem».

Verdien på tomter vil påvirkes over natten, som i sin tur vesentlig reduserer – eller totalt eliminerer – lønnsomheten i nyboligprosjektene

Kim Lam. Foto: Skanska

Tollefsens grep er gjennomført, og eventuelle endringer som vurderes vil sannsynligvis ikke påvirke besparelser oppnådd. Et viktig hensyn i debatten er at borettslagsmodellen også anvendes i nyboligprosjekter. Planleggingen for borettslag kan starte mange år før byggestart, slik at forhastede endringer i skattepraksisen kan få store konsekvenser for boligutbyggere og fremtidige prosjekter. Dette skaper betydelig usikkerhet i bransjen.