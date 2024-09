Vidsynveien på Norefjell er en av Norges mest eksklusive hytteadresser. I 2021 satte investor Øystein Stray Spetalen og kona Charlotte Norefjell-rekord med 41 millioner kroner for drøye 500 kvadratmeter her – i det nest dyreste hyttekjøpet i Norge noensinne.

I VINTERSKRUD: Fra Vidsynveien 56 er det rett ut i skiløypene. Foto: Henrik Strømstad/NTB

Nå forsøker øyelege Willy Pettersen fra Snarøya å sette norsk rekord på fjellet med sine 500 kvadratmeter i Vidsynveien 56. Hytta er nå ute på det åpne markedet med en prisantydning på 46 millioner kroner, skriver dn.no. Får Pettersen det han vil ha, vil han toppe AKA-gründeren Aage Thoresens kjøp i Geilo Fjellandsby i 2019 med 2 millioner kroner.

– Eiendommen er akkurat lagt ut i markedet, men vi har allerede mottatt flere henvendelser, sier Jannike Seljevoll Herleiksplass i Geilo-baserte Privatmegleren Herleiksplass og partnere til nettavisen.

Les også Bygger luksus for utlendinger Utlendingene fosser frem i den norske fjellheimen. På Kvitfjell bygges utleiehytter tilpasset pengesterke nederlendere og tyskere.

– Vi sitter ikke passive og ser på at det går dårlig Seks år etter at Blystad og Adolfsen betalte 221 millioner for 1,2-milliardershotellet Norefjell Ski & Spa renner pengene ut. – Vi er selvsagt skuffet. Vi gjør en rekke tiltak, sier styreleder Marianne Blystad.

Disse 50 eier Norges dyreste fjellhytter Kapital har rangert landets 50 mest kostbare fritidseiendommer på fjellet. De er verdt til sammen cirka 2,5 milliarder kroner. På listen finner vi palassene til Øystein Stray Spetalen, Petter Stordalen og Kjell Inge Røkke.

Ny megler

Pettersen har dermed byttet ut megleren siden Kapital omtalte samme eiendom i mars. Den gangen hadde Norefjell-megler Morten Høegh i Sem & Johnsen oppdraget, med en prisantydning på 40 millioner kroner.

Dagens eier kjøpte den nesten tre mål store tomten i 2022 for 5,3 millioner kroner. Deretter søkte han om, og fikk innvilget, tillatelse til å sette opp fritidsboligen som sto ferdig i fjor sommer.

Eiendommen følger med ski-in ski-out til både alpint- og langrennsløyper. Innendørs har Logg arkitekter delt hytta i to separate avdelinger med felles entré. Bygget rommer til sammen syv soverom, fem bad, et stort kinorom, stor skibod samt garasje med plass til tre biler. Det er også opplegg for egen spa-avdeling. Den utvendige terrassen er på 100 kvadratmeter.