Slakter regjeringens boligpolitikk

Regjeringen la mandag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2025 i Stortinget.

Én av endringene er at grensen for skattefri utleie av egen fritidsbolig og korttidsutleie av egen bolig foreslås økt til 15.000 kroner, fra 10.000 kroner.

I tillegg foreslår regjeringen å innføre en skattefri beløpsgrense på 15.000 kroner for salg av overskuddsstrøm i privat bolig.

Husbanken skal også neste år få en låneramme på 29 milliarder kroner hvis regjeringen får det som den vil – like mye som i år.

Det foreslås også å gi 20 millioner mer til raskere og enklere plan- og byggesaksprosesser.

Ellers er det lite å skrive hjem om for boligsektoren.

Det får både Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge til å fyre på alle sylindre:

– Forslaget til statsbudsjett for 2025 er en stor skuffelse for de mange unge som opplever at muligheten for å eie egen bolig blir en stadig fjernere drøm, er adm. direktør i førstnevnte, Carl Gevings umiddelbare reaksjon.

– Lang periode med store utfordringer

– Resultatet etter tre år med regjeringens politikk er at færre har muligheten til å eie egen bolig, flere er avhengig av foreldrehjelp og boligbyggingen er på et historisk lavt nivå, utdyper han.

På samme tid har tilbudet av leieboliger falt, spesielt i Oslo.

– Vi frykter at vi står foran en lang periode med store utfordringer i både boligmarkedet og leiemarkedet, fremhever Geving videre.

IKKE FORNØYD: Adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving kaller budsjettet en stor skuffelse. Foto: Eivind Yggeseth

Samtidig forteller regjeringen at det går godt med norsk økonomi.

– Det er en fortelling som mange ikke kjenner seg igjen i, spesielt unge. Da holder det ikke å gjenta gamle boligpolitiske løfter fram mot neste stortingsvalg, poengterer Geving.

Norges Eiendomsmeglerforbund foreslår blant annet følgende:

I stedet for å smøre begrensede avgiftslettelser og skattelettelser tynt ut over mange, bør statsbudsjettet brukes målrettet til å gjøre boligmarkedet mer tilgjengelig for alle.

I stedet for å innføre flere byggerestriksjoner, bør regjeringen stimulere til økt boligbygging.

Regjeringen bør stille krav til kommuner, og bruke statsbudsjettet til å belønne presskommuner som oppnår måltall for boligbygging.

Styrking av BSU-ordningen ved å øke skattefradraget fra 10 til 20 prosent og utvide rammene for sparing.

Innføre en verdirabatt ved formuesskatt på sekundærbolig for å stimulere til økt boligproduksjon og økt tilbud av leieboliger.

– Manglende offensivitet

Også adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen er kritisk.

– Regjeringens manglende offensivitet for å stimulere boligbyggingen er oppsiktsvekkende. Man kunne ganske så enkelt brukt mange ti-talls milliarder på målrettete tiltak for byggenæringen – som bygging av studenter-boliger og grunnlån til boligbygging via Husbanken, foreslår han.

OPPSIKTSVEKKENDE: Adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen kaller regjeringens manglende offensivitet for å stimulere boligbyggingen oppsiktsvekkende. Foto: NTB

Eiendom Norge foreslår blant annet følgende tiltak for å stimulere til økt boligbygging:



Mer midler til Husbankens grunnlån til boligbyggere.

Kommunale kjøp i nyboligmarkedet for å få i gang boligprosjekter og stimulere til boligbygging.

Lavere formuesskatt på sekundærboliger.

Bygging av studentboliger der behovet er størst. Bevilgningen til 1.650 studentboliger i 2024 er for lite.

Avskaffelse av utlånsforskriften.