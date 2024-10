Tidligere langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen har solgt Frogner-leiligheten sin for 13,7 millioner kroner, nesten fem måneder etter at den ble lagt ut for salg, skriver Avisa Oslo.

Salgssummen endte 800.000 kroner under prisantydningen da leiligheten ble lagt ut i midten av mai, og 700.000 kroner under det Uhrenholdt Jacobsen ifølge eierskiftehistorikken selv ga for bare ett år siden.

– Gjorde en justering

I boligannonsen som torsdag hadde blitt markert som solgt, var prisantydningen ifølge avisen kuttet fra 14,5 til 13,8 millioner kroner.

«Vi gjorde en prisjustering underveis, noe som er vanlig for å sikre best mulig respons fra de rette interessentene, skriver eiendomsmegler Helene Skare i Privatmegleren Park.

Hun karakteriserer overfor Avisa Oslo salget av den «ærverdige, klassiske hjørneleiligheten» på 120 kvadratmeter som bra, til tross for et utfordrende marked i prisklassen.

Rabatt på villa også

Salget på Frogner skjer et drøyt år etter at Uhrenholdt Jacobsen solgte en villa i Sørkedalen, også det med rabatt. Prisantydningen for den 260 kvadratmeter store eneboligen ble satt til 15,9 millioner kroner, men etter en budrunde mellom to interessenter endte salgssummen på 15,2 millioner kroner.

Dette var én million mer enn 37-åringen med fire mesterskapsgull (hvorav tre i stafett) ga for villaen to år før, noe megleren sa seg godt fornøyd med.

– Det er et tregt marked om dagen, og ikke så vanlig at man får solgt i første omgang, sa Synnøve Nyhagen, eiendomsmegler og daglig leder i Eie Eiendomsmegling på Røa, til Finansavisen i august i fjor.