Ifølge BI-professor Harald Benestad Anderssen ved Institutt for rettsvitenskap og styring kan en slik praksis komme i konflikt med kravene til meglers uavhengighet.

– Ifølge eiendomsmeglingsloven paragraf 6-3 skal eiendomsmeglerne bare ivareta selgerens og kjøperens beste interesser. Hvis en eiendomsmegler tar hensyn utenfor det – hvis det for eksempel ligger en “stallordre” som sier at minst en viss prosent av salgene skal annonseres på Hjem.no, og det ikke baserer seg på partenes beste interesser – da har man tatt utenforliggende hensyn som ikke er i samsvar med god meglerskikk. Det vil være et brudd på eiendomsmeglingsloven, sier jus-professoren.

Aksjeanalytiker Mossige pekte på at Finn.no er en markedsplass der alle kjøperne er til stede, mens ingen boligkjøpere bare er på Hjem.no. Han uttrykte at han trodde at etableringen av Hjem.no sannsynligvis er motivert av at meglerforetakene går med en drøm om at dette skal bli en pengemaskin for dem selv.

– Hva er din kommentar til det?

– Bedriftsøkonomisk er nok det et poeng, men det er dyrt å annonsere på Finn.no, og man kan også tenke at hvis man får opp en alternativ markedsplass, så kan kan man få konkurranse mellom de to markedsplassene, hvilket kan presse prisene nedover, og sånn sett kommer det kundene til gode, sier professor Anderssen.

– Hvilket av disse to motivene tror du veide tyngst da man besluttet å etablere Hjem.no?

– Det vet jeg ikke. Det blir å spekulere i beslutningsprosesser jeg ikke har kjennskap til, avslutter BI-professoren.

Avviser kritikken

Både administrerende direktør Veslemøy Fredriksen i Hjem.no og styreleder Grethe Meier i Bomega, som eier Hjem.no, har overfor Kapital tilbakevist kritikken fra de to finansaktørene.

– Vi reagerer sterkt på disse antydningene, og kjenner oss overhodet ikke igjen i analytikernes beskrivelser, sa de to.