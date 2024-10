«Kaptein Sabeltann» måtte gi millionrabatt for å få solgt luksusbolig

Artist og «Kaptein Sabeltann-far» Terje Formoe har nå solgt sin strandvilla i Kristiansand.

Prislappen for eiendommen, som ble lagt ut for salg i mai, endte på 20 millioner kroner – hele syv millioner kroner under opprinnelig prisantydning, melder E24.

– Hovedårsaken til at vi endte under prisantydning, er at det har vært mange eiendommer i denne prisklassen ute for salg. Kristiansand er en relativt liten by, så vi har konkurrert om de samme kjøperne, sier eiendomsmegler Joakim August Skadberg til nettstedet.

Formoe satte prisrekord i sørlandsbyen da han tilbake i 2007 kjøpte det 300 kvadratmeter store huset for 14 millioner kroner.

Kjøperen skal ifølge E24 være Siren Røstad, som er grunnlegger, eier og daglig leder i tolkeselskapet Noricom.

Sabeltann-suksess

Til tross for at gevinsten fra boligsalget ble lavere enn ventet for Terje Formoe, skal artisten likevel ha til salt i grøten. 2023 ble nemlig nok et sterkt år Kaptein Sabeltann AS, hvor Formoe selv eier 96,66 prosent av selskapet, mens sønnen Marius sitter på det resterende.

Ved slutten av Kaptein Sabeltann-showets 34. sesong i Kjuttaviga, kunne Formoe vise til en bunnlinje på 5,1 millioner kroner.

Samtidig ble det tatt ut et utbytte på 1,6 millioner kroner, mens det resterende overskuddet ble overført til egenkapital som vokste til 10,2 millioner kroner.