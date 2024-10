Torbjørn Ek er død

Luksusmegler Torbjørn Ek gikk bort 26. oktober etter kort tids sykdom. Det meldes på Facebook-siden til Advokat Ek. Ek ble 68 år.

«Torbjørn vil bli dypt savnet. Han var en høyt respektert kollega og venn, og en bauta i eienomsbransjen», skrives det i posten som er signert kona Tove Tangen, samt kollegaene Nina Navelsaker og Ståle Helland.

– Torbjørn har vært en svært god megler gjennom veldig mange år, og en meget seriøs konkurrent å forholde seg til, sier Odd Kalsnes.

SERIØS KONKURRENT: Odd Kalsnes konkurrerte mot Torbjørn Ek i mange år. Foto: Iván Kverme

Ek er opprinnelig fra Rjukan, og bygget seg opp som eiendomsmegler i Sparebanken NOR-systemet. Deretter slo han seg opp med egen meglerforretning i eget navn. Etter mange år kastet han seg på nysatsingen Eklund før han returnerte til egen virksomhet gjennom Advokat Torbjørn Ek.

– Feinschmecker

– Jeg snakket med ham for en måned siden, og da sa han at det gikk bedre. Men det gikk ikke, dessverre. Det er utrolig trist, sier Nils Nordvik.

– Det jeg husker med Torbjørn er at han hadde utrolig flotte annonser. Han hadde et eget nivå på sine salg. Det var alltid det eksklusive som skulle fremheves. Han så alltid ting andre meglere ikke så, så jeg beunderet ham for måten han fremla eiendommene på.

– Han var også en av dem som startet med å bruke to annonseside i avisene i stedet for én. Styling og annet var gjennomført til fingerspissene. Han var en feinschmecker i bransjen, sier Nordvik.

FORBILDE: - Torbjørn var en luksusmegler. Han var en feinschmecker, sier Nils Nordvik. Foto: NTB

– Som megler var han dyktig og fikk gode priser på grunn av måten han presenterte eiendommene på.

– Den gang vi hadde lov til å ta progressive satser, var han god til å ta det. Han fikk kritikk for dette, men det var et incentiv til å få ut en bedre pris. Da husker jeg han uttalte at det er mye morsommere å tjene 100.000 enn å tjene 50.000, sier Nordvik.

Kort Eklund-karriere

«Når de dyreste eiendommene i Norge skal skifte eier er Torbjørn ofte involvert. Etter mer enn 30 års erfaring som advokat, med spesialisering på boligeiendom har han opparbeidet svært gode relasjoner og et omfattende netterk innen eiendom, finans, kultur og politikk», heter det i omtalen av eiendomsmegleren Torbjørn Ek på firmaets hjemmeside.

Torbjørn Eks karriere i Eklund Oslo New York var imidlertid kort. Han kom inn i mars 2015 med en konsulentavtale etter at han året før hadde avviklet sin egen virksomhet da mange av meglerne var lokket over til konkurrenter.

Allerede i september samme år måtte Eklund kaste inn håndkledet, hvorpå Torbjørn Ek startet opp sin gamle virksomhet på nytt.

I årene etter har firmaet Advokat Torbjørn Ek ligget på omsetning på mellom 5 og 10 millioner, før 2023 endte på 3,5 millioner i omsetning.