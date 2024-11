Kremeiendom rives – får bygge seks leiligheter

Herskapseiendommen til skipsrederfamilien Moltzau i Gregers Grams vei 2 på Ullern i Oslo ble solgt på tvangssalg til Tinholt og Stegg Eiendom for fem år siden.

Siden den gang har det vært mye frem og tilbake vedrørende hva Plan- og bygningsetaten (PBE) tillater og hva utbyggerne har ønsket.

Nå foreligger det en endelig rammetillatelse, skriver nisjeavisen Estate Nyheter.

3,4 mål tomt

For med en tomt på 3,4 mål mål, har PBE bestemt at maksimal utnyttelsesgrad vil ligge på seks leiligheter, fordelt på tre frittstående bygninger. Totalt vil dette beløpe seg til 1.182 kvadratmeter.

Eiendomsmegler Eirik Lande ber på vegne av nåværende eiere, Stegg Eiendom og Bryn Eiendom om 50 millioner for utviklingsprosjektetet. Stegg så, sammen med daværende medeier Tinholt, opprinnelig for seg ti luksuriøse leiligheter, men prosjektet er altså nå nedskalert med 40 prosent.

800 kvadratmeter bolig

Den over 800 kvadratmeter store villaen var hjemmet til skipsreder Ragnar Moltzau og kona, men siden rederiet brukte huset på Ullernåsen som sikkerhet da de bestilte to båter i 2005, endte det med tvangssalg etter en konkurs i 2010.

ENORM: Villaen i Gregers Grams vei 2 er betydelig større enn snittet. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

I 2011 kom Kiwi-gründer Terje Navjord inn som en reddende engel, da han lånte paret 28 millioner for å kjøpe huset tilbake. Men da de syv år senere fortsatt ikke hadde gjort opp for seg, la han den altså ut på tvangssalg for andre gang.

Da kjøpte Tinholt og Stegg Eiendom adressen for 53 millioner.

Siden har Bryn Eiendom overtatt Tinholts eierandel, da sistnevnte har byttet ut boligutvikling med megling.

«Vi har hatt interesse for eiendommen, men ingen konkrete bud ennå. Det er dessuten fullt mulig at eierne tar utviklingsjobben selv og selger de ferdige leilighetene», påpeker Lande til avisen.

På spørsmål om prisantydningen er realistisk, svarer megleren at den turbulente situasjonen rundt småhusplanen i Oslo og det faktum at det er lang færre småhusprosjekter på markedet gjør at prisen bør være realistisk.

Totalt sett er det lite bygging og igangsetting nå, presiserer han.

«Villaen er planlagt revet for å bygge leiligheter ut over vanlig standard. Vi ser for oss et lukrativt prosjekt for dem som vil ha noe mer», påpeker han videre.