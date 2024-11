I løpet av de syv seneste årene, er det kun i 2020 at boligprisutviklingen har vært av det positive slaget nominelt i oktobermåned. Den gang steg prisene i høstmåneden med 0,5 prosent, som en følge av euforiske tilstander under pandemien.

Historisk prisutvikling i oktober 2024 −0,7 2023 −1,0 2022 −1,9 2021 −0,4 2020 0,5 2019 −0,8 2018 −0,6 Tall i prosent. Kilde: Eiendom Norge

Handelsbanken har for øvrig den seneste tiden utviklet en modell som skal kunne spå boligprisutviklingen én måned frem i tid. Deres modeller viser at de venter et boligprisfall på 0,5 prosent i november nominelt, hvilket tilsvarer en sesongjustert oppgang på 0,4 prosent.

Sterkest i Bergen

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bergen, med en sesongjustert oppgang på 1,8 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Tønsberg m/Færder, med en sesongkorrigert nedgang på 1,2 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Bergen med 12,5 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Bodø m/Fauske, med en oppgang på 2,6 prosent.

Boligprisstatistikk oktober (Prosentvis endring) Oktober Sesongkorrigert Hittil i år Snitt kvm. pris (kr) Oslo −0,2 0,5 5,9 94.308 Bergen 1,2 1,8 12,5 55.155 Trondheim −0,2 0,7 4,9 54.674 Stavanger −1,9 −0,2 11,1 46.382 Kristiansand −2,0 −0,4 7,6 39.805 Tromsø 0,1 1,0 8,5 54.311 Norge −0,7 0,3 6,9 52.694 Kilde: Eiendom Norge

– Bergen har nå tatt over for Stavanger som det sterkeste boligmarkedet i Norge så langt i 2024, etterfulgt av Ålesund m/omegn. Sør-Vestlandet og Vestlandet skiller seg ut med sterk boligprisvekst.

– Dette reflekterer trolig at det nettopp er i denne regionen også det eksportrettete næringslivet holder til, og som også drar opp en ellers ganske så svak norsk økonomi for øyeblikket, sier Lauridsen.

Boligprisutviklingen i Norge gjennom 2024 Måned Nominelt Sesongkorrigert Hittil i år Januar 3,4 0,7 3,4 Februar 1,4 0,7 4,9 Mars 0,9 0,6 5,9 April 1,2 0,7 7,2 Mai 0,9 0,6 8,2 Juni −0,2 0,4 8,0 Juli −1,3 −0,1 6,6 August 1,6 0,5 8,3 September −0,6 0,4 7,6 Oktober −0,7 0,3 6,9 Tall i prosent. Kilde: Eiendom Norge

Svært mange salg

I oktober ble det solgt 9.892 boliger i Norge, noe som er 26,7 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023. Så langt i år er det solgt 8,3 prosent flere enn i samme periode i fjor.

I oktober ble det lagt ut 9.945 boliger for salg i Norge – 6,1 prosent flere enn i samme måned i 2023.

– Det er solgt eksepsjonelt mange bruktboliger i oktober. Hvis det store volumet forsetter i november og desember vil 2024 bli et rekordår målt i omsetning i bruktboligmarkedet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 48 dager å selge en bolig i oktober, opp fra 46 dager i september. Kortest salgstid hadde Bergen og Stavanger m/omegn med 25 dager. Lengst salgstid hadde Bodø m/Fauske med 70 dager.