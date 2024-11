Godt salg for Selvaag Bolig

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30.

Nyboligmarkedet har stått i stampe i flere år, men nå melder Selvaag Bolig om bedring. I løpet av årets ni første måneder har selskapet solgt 446 boliger, igangsatt bygging av 261 boliger og overlevert 360 boliger.

Dermed har selskapet tjent 150,3 millioner kroner i perioden, av en omsetning på 1,47 milliarder.

I tredje kvartal isolert var omsetningen 225,0 millioner kroner, mens resultatet endte med negative 8,6 millioner før skatt.

– Resultatene for dette kvartalet isolert er lave fordi vi har en fast kostnadsbase og det kun ble overlevert 54 boliger til kjøper. Resultater inntektsføres først ved overlevering til kunde. Lønnsomheten hittil i år er god, markedsforholdene tatt i betraktning, og utsiktene for hele året 2024 er gode. Vi har guidet på å ferdigstille 169 boliger i fjerde kvartal og totalt 515 for året samlet, sier adm. direktør Sverre Molvik.

Lervig Brygge: Selvaag Bolig utvikler blant annet denne eiendommen i Stavanger. Illustrasjon: Selvaag Bolig/Mir

Til tross for dette falt antallet boliger under bygging fra 985 til 700 i tredje kvartal, sammenlignet med samme kvartal for ett år siden. 67 prosent av de igangsatte boligene var solgt ved utgangen av kvartalet, mot 69 prosent for ett år siden.

Selvaag Bolig (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 225,0 436,8 Driftsresultat −12,5 23,9 Resultat før skatt −8,6 26,3 Resultat etter skatt −5,0 19,6

Tror på bedring

Økende styringsrenter fra Norges Bank har lenge satt landets boligbyggere under hardt press, og de forjettede rentekuttene lar vente på seg – nå forsterket av valget av Donald Trump som amerikansk president. Frykten er at økt aktivitet i amerikansk økonomi vil drive opp inflasjonen og holde rentene høye.

Selvaag Bolig ser likevel lys i horisonten.

– Det har vært en positiv utvikling i markedet hittil i år som vi tror vil fortsette i tråd med rentenedsettelser og mer stabile byggekostnader. Hittil i år har vi har solgt boliger for over 1,2 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Dersom den positive markedsutviklingen fortsetter vil dette gi oss vesentlig flere byggestarter enn ferdigstillelser fremover, sier Molvik.

Hittil i år har aksjekursen til Selvaag Bolig holdt seg dønn flat. Sammenlignet med fem år tilbake har selskapsverdien falt med hele 36 prosent.