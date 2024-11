I utgangspunktet venter SpareBank 1 Markets to norske rentekutt neste år, men med red sweep øker sannsynligheten klart for færre kutt enn dette. Norges Banks rentebane indikerer nesten fire kutt neste år.

Til og med heving?

«Sannsynligheten for at Norges Bank igjen øker renten har økt gitt en red sweep, men sannsynligheten er fortsatt lav og vi tror at Norges Bank heller holder renten uendret lengre enn å begynne med nye rentekutt», skriver Cekov.

Han har en enkel tommelfingerregel for den norske rentesettingen:

«Går kronekursen 5 prosent blir det trolig ingen kutt neste år, går det 10 prosent så åpner det opp for renteøkning fra Norges Bank – alt annet likt».

– Haukete Fed

Torsdag kveld (norsk tid) kommer utfallet av Feds rentemøte. Midtgaard er overbevist om at Fed ikke eksplisitt vil omtale utfallet av president- og kongressvalget.

– De vil prøve å fremstå så politisk uavhengige som mulig, men utfallene vil indirekte påvirke Feds prognoser. Trumps politikk er såpass inflasjonsdrivende, at det vil bety noe for hvor mange rentekutt Fed kan gjennomføre.

Selv om Fed skulle tie om valget, venter Midtgaard en haukete tone fra Fed torsdag:

– Payrolls var veldig svake i oktober, men Fed tar nok dette tallet med en stor klype salt. Og markedet tror ikke lenger på frykten fra i sommer, om at arbeidsledigheten vil kunne stige mye.

– Ett norsk kutt borte

– Vil Norges Bank torsdag morgen måtte kommentere valget?

– De vil måtte si noe om oppgangen i internasjonale renter etter septembermøtet, tror Midtgaard.

– Kanskje vil de også si at bettingmarkedets tro på Trump har bidratt til denne oppgangen. Men i tillegg har makronyhetene ellers bidratt på oppsiden, bortsett fra at inflasjonen fortsatt har vært lavere enn ventet.

Midtgaard er ikke i tvil om hvor summen av dette fører:

– Hvis Norges Bank torsdag hadde lagt frem en ny rentebane, ville den inneholdt et rentekutt mindre i 2025. Norges Bank ville gått fra å indikere nesten fire til bare tre rentekutt, tror hun.