Per Berg tjente opprinnelig til livets opphold som fotballspiller, og fikk 472 obligatoriske kamper for Lillestrøm i perioden 1964 til 1979. Etter fotballkarrieren har han slått seg stort opp på eiendom, og på det meste hadde selskapet hans, Øie Gruppen, en portefølje på rundt 350 utleieboliger.

Og da selskapet kjøpte 32 leiligheter i Sinsenterrassen 14-16 i Oslo så sent som for to år siden, uttalte daglig leder Ronny Engebretsen at de hadde planer om å fylle på med flere enheter.

Nå har derimot pipen fått en helt annen lyd, og Øie Gruppen har nylig solgt en hel bygård i Sannergata 13 på Grünerløkka til Usbl, slik nisjeavisen Estate Nyheter omtalte nylig.

Til samme avis uttaler Engebretsen at planen er å selge rundt 250 utleieleiligheter.

SOLGT: Denne bygården, i Sannergata 13 på Grünerløkka i Oslo er nylig solgt til Usbl. Skjermbilde: Google Streetview

Dårlig likviditet

Engebretsen sier til Estate at de nå ser at bygårder enten blir «slaktet», eller at de blir solgt til eksempelvis stiftelser, som har en annen investeringsfilosofi.

Øie Gruppen selger både hele bygårder, slik som i Sannergata, og enkeltleiligheter, som i Arups gate 2 i Gamlebyen, som Finansavisen har omtalt tidligere.

Han forteller videre at Øie Gruppen nå skal vekte seg opp i næringseiendom.

«Leiegårdene blir beskattet som om de var enkeltleiligheter, slik at formuesverdien blir høyere enn reell verdi. Det er annerledes med næringseiendom, for der gis det en rabatt», sier han.

«Og så er det ikke mulig å få utleieboliger til å gå rundt likviditetsmessig», legger han til.

SER MOT NÆRINGSEIENDOM: Ronny Engebretsen, daglig leder i Øie Gruppen Foto: Øie Gruppen

Engebretsen mener det må være en villet handling fra politikerne at de ønsker å fjerne utleieboligene.

«Mediene har skrevet så mye om dette, at det ikke kan være en ukjent problemstilling. De som taper på dette, er de som ikke har råd til å eie sin egen bolig. Leieprisene fortsetter å stige kraftig, og de utleieboligene som forsvinner fra markedet nå, kommer aldri tilbake».