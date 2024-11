Boligflipper dømt til 2 års fengsel

Due har i avhør innrømmet at overføringene handlet om leieinntekter. Han har også innrømmet at inntektene skulle ha vært innberettet til Skatteetaten. Grunnen til at dette ikke var gjort var ifølge Due at han hadde tenkt til å gjøre det senere.

Svært vanskelig å oppdage

Frederik Dues store virksomhet har imidlertid vært kjøp og salg av nyboligkontrakter. Det fremgår at Due i perioden 2017 til 2022 har solgt totalt 29 kontraktsposisjoner og seks eiendommer. Det er disse salgene Due skulle ha innberettet og betalt skatt av, og som utgjør den vesentlige delen av skattesviket han nå er dømt for.

Økokrim beskriver det som svært høye inntekter som det er svært vanskelig å avdekke ettersom salgene ikke tinglyses. Dette taler for en hardere straff. Økokrim tok utgangspunkt i to og et halvt års fengsel, men ga 20 prosent tilståelsesrabatt.

«Det foreligger ingen andre formildende omstendigheter i saken», heter det til slutt i tilståelsesdommen fra Økokrim.

Hundrevis av kontrakter

Finansavisen har ikke oppnådd kontakt med Frederik Due tirsdag. I forbindelse med omtalen av boinnberetningen ved konkursen i Duero sa han følgende: «Det er tragisk. Hele livsverket har gått i grus. Jeg så ikke de 22 renteøkningene på 14 måneder. Jeg vet ikke hva jeg skal si».

Av boinnberetningen fremgikk det at Duero ved utgangen av 2023 sto oppført med 85 kontraktsposisjoner, men at boet hadde funnet over 153 slike. Ved konkursåpning hadde boet identifisert 69 aktive posisjoner i Norge. Due hadde ikke selv oversikt over hvor mange kontrakter han hadde kjøpt for så å selge videre:

«Det er mange, men jeg vet ikke. Det er bra å få frem at jeg også har mange hundre positive tilbakemeldinger. Markedet mitt har vært førstegangskjøpere som ikke kom inn på markedet da leiligheter ble lagt ut. Jeg har rådgitt dem og hjulpet dem med å bytte bank og finne rett person i rett bank.»