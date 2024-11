Seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets skriver i en forhåndsomtalte av bruktboligstatistikken, som slippes av Eiendom Norge på onsdag, at de venter en sesongkorrigert oppgang på 0,3 prosent i november.

Høstmåneden er vanligvis en svak måned i boligmarkedet, med et gjennomsnittlig fall på rundt 0,6 prosent de siste årene. Det vil altså si at Nordea venter et mindre prisfall enn normalt.

Boligprisene har hittil i år steget med 5 prosent i sesongjusterte termer, og 6,9 prosent i nominelle termer.

«Hvis vi har rett, vil boligpristallene være rentenøytrale», heter det videre.

Spår knallsterk januar

Nordea ser også en risiko for at prisveksten kan bli svært sterk også de kommende månedene.

Endringen i antall usolgte boliger, sesongjustert, er vanligvis en god indikator for sesongjustert boligprisvekst.

Boligprisveksten er vanligvis sterkest i januar – men Nordea forutser en eksepsjonelt sterk boligprisvekst i januar neste år.

«Dersom Finansdepartementet bestemmer seg for å lempe på boliglånsforskriften ved årsskiftet, kan det også bidra til å øke boligprisveksten i løpet av første kvartal neste år – kombinert med høy lønnsvekst», fremheves det også.

Nordea tror også transaksjonsvolumet i første halvdel av neste år vil være høyere enn normalt, av to hovedgrunner:

Den første grunnen handler om befolkningssammensetningen, hvor en sterk vekst i grupper som befinner seg i livsendrende faser med behov for boligbytte fremheves. Den andre gruppen er de som nærmer seg pensjonsalder og kanskje har behov for å flytte til en leilighet eller en mindre bolig.

«I tillegg har nedgangen i boligbyggingen sannsynligvis bidratt til å holde aktiviteten oppe i bruktboligmarkedet», påpekes det.

Samstemte

Norges Bank spådde i september en sesongjustert oppgang i november på 0,2 prosent.

Også Handelsbanken er ute med spådommer. De forventer en sesongjustert vekst på 0,4 prosent. I oktober steg de sesongkorrigerte prisene med 0,3 prosent.

Banken tror i likhet med Nordea at prisene kan ta av til neste år. Dette som en følge av en spådom om fire rentenedsettelser i løpet av 2025. Majoriteten av ekspertene tror det første rentekuttet kommer i mars, men det er også blitt spekulert i at vi kan se det første kuttet allerede på mellommøtet 23. januar. Om dette skulle skje, kan den ventede boligprisoppgangen i så fall potensielt begynne enda tidligere.

I november i fjor falt boligprisene med 1,3 prosent, mens det året før var en nedgang på voldsomme 2,2 prosent.