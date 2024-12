Det betyr at boligprisene faller for femte gang på seks måneder, hvor august er den eneste måneden som skiller seg ut i positiv forstand i nominelle termer.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4 prosent.

I oktober falt boligprisene til sammenligning med 0,7 prosent, hvilket tilsa en sesongkorrigert oppgang på 0,3 prosent.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 6,3 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.498.365 kroner ved utgangen av november.

– Sterkt til november å være

– Det har vært mildt i boligmarkedet sist måned, da dette er sterke tall for november å være, mener adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Med en mulig, liten nominell nedgang i desember som normalt, betyr dette at boligprisutviklingen i 2024 trolig vil vi ende litt sterkere enn Eiendom Norges prognose fra desember i fjor. Da trodde de at boligprisene i Norge ville stige med 4 prosent.

– Nå ender vi mest sannsynlig med oppgang på litt under 6 prosent. Målt mot KPI er dette fortsatt moderat etter flere år med nedgang i realboligprisene, sier han.

Historisk prisutvikling i november År Nominelt Sesongkorrigert 2024 −0,5 % 0,4 % 2023 −1,3 % 0,1 % 2022 −2,2 % −0,9 % 2021 −0,6 % 0,3 % 2020 0,1 % 0,8 % 2019 −0,8 % 0,2 % 2018 −1,5 % −0,5 % Kilde: Eiendom Norge

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, sier tallene var helt i tråd med deres forventninger. De ser for seg en tilsvarende prisutvikling også i desember.

– I januar ser vi derimot for oss at de nominelle boligprisene stiger med godt over 4 prosent nominelt, og 1,5 prosent sesongjustert.

– Den tiltagende stramheten vi har sett i boligmarkedet de siste månedene, er retningsgivende for den markante oppgangen vi nok vil se på nyåret, fremhever han.

RAKETT I JANUAR: Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken spår kruttsterke boligpriser i januar. Foto: Iván Kverme

Rekord i antall lagt ut for salg

I november ble det solgt 7.256 boliger i Norge, noe som er 8 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

I november ble det lagt ut 6.536 boliger for salg i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn i samme måned i 2023. Så langt i år er det lagt ut 104.038 boliger for salg i Norge, noe som er 3,1 prosent flere enn i samme periode i 2023.

– Volumene er på et svært høyt nivå i bruktboligmarkedet og vi må tilbake til pandemi-året 2021 for å finne tilsvarende. Mest sannsynlig ender vi med rekord i antall lagt ut i 2024 og marginalt etter rekordåret 2021 i antall solgte boliger, sier Lauridsen.