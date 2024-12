Hver måned spør NBBL et representativt utvalg på 1.000 personer hva de tror om boligprisene de neste 12 månedene. Fra november til desember holdt andelen som tror på boligprisoppgang seg uendret på 66 prosent, mens andelen som tror på fallende boligpriser falt fra 8 til 4 prosent.

Reallønnsvekst

Boligprisforventningene tok seg dermed opp fra november , og nærmet seg rekordmålingene i mai og juni.

– Det ligger godt til rette for at Norges Bank kan kutte styringsrenten i løpet av første kvartal neste år. Samtidig vil de fleste oppleve reallønnsvekst i år, og trolig også til neste år. Kombinasjonen peker helt klart mot at etterspørselen og prisene i boligmarkedet skal oppover, sier NBBLs sjeføkonom Hilde Midsem i en pressemelding tirsdag.

Flertall for kutt

Samtidig har troen på rentekutt styrket seg fra november til desember. 51 prosent av husholdningene oppga at de tror boliglånsrenten vil være lavere ett år frem i tid, opp fra 46 prosent i november. Andelen som venter enten uendrede eller lavere rente fremover gikk fra 75 prosent i november til hele 78 prosent i desember.

Andelen som tror på høyere renter falt fra 25 prosent i november til nærmere 20 prosent i desember.

Rekordmåling

Til slutt har jobbtryggheten avtatt noe i løpet av året, men steg i desember og var i fjerde kvartal nær sitt historiske gjennomsnitt.

Sammenlagt løftet boligprisforventningene, i kombinasjon med styrket tro på lavere renter til neste år og en noe høyere jobbtrygghet NBBLs boligmarkedsbarometerets totalindeks til et rekordhøyt nivå i desember, etter at den har holdt et høyt nivå gjennom hele 2024.