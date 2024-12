Finansavisen har gjentatte ganger omtalt hvordan regjeringens skattepolitikk har fått eiendomsinvestorer til å selge ut porteføljer av utleieboliger. Og færre utleieboliger har konsekvenser for leieprisene.

– Den «giftige cocktailen» av økte kostnader for utleiere og økt etterspørsel etter leieboliger gjør at vi venter et svært trangt leiemarked neste år, sier markedssjef Andreas R. Sæle i utleieplattformen Husleie.no til e24.

– Leieprisene kommer, slik vi ser det, til å fortsette å stige også neste år, fortsetter han.

Rekordfå utleieboliger

Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viste i oktober at andelen sekundærboliger – i stor grad utleieboliger – nådde 14,4 prosent for landet samlet i tredje kvartal. Dette er det laveste nivået registrert, det vil si siden NEF startet målingene i tredje kvartal 2019.

– Det har blitt betydelig mindre lønnsomt å eie sekundærboliger for utleie, noe som har ført til at mange utleiere velger å selge boligene de tidligere leide ut, sier Sæle videre til e24.

Samtidig viste tall fra Eiendom Norge slapp tidlig i oktober at leieprisene er opp 7,4 prosent det siste året.

– Leieprisene begynte å stige kraftig ut av ut av pandemien i andre kvartal 2022. Siden da har leieprisene steget med hele 20,4 prosent. Det er mer enn leieprisene steg de foregående ni årene. Til sammenligning har bruktboligprisene i Norge kun økt med 2,6 prosent i samme periode, sa Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen den gang.

– Stor knapphet

Utleiemegleren merker også trenden med høyere leiepriser, og i november steg prisene for samtlige boligtyper i selskapets portefølje 4,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Vi spår at leiemarkedet i pressområdene i 2025 fortsatt vil være preget av stor knapphet på utleieleiligheter, stadig økende leiepriser og fortvilte leietakere på jakt etter bolig. Dette er noe vi spår for fjerde år på rad, men dessverre uten at det fører til ønsket politisk handlekraft, sa Utleiemegleren-sjef Stian Carlsen da november-tallene ble sluppet onsdag denne uken.

– Vi blir ikke overrasket hvis en 2-roms sentralt i Oslo bikker 25.000 kroner i månedsleie i høysesongen, la han til.

– Kaos etter påske

Hittil i 2024 har leieprisene i Utleiemeglerens portefølje steget 4 prosent. I Oslo er prisveksten 5,7 prosent. Regiondirektør Siri Anne Bernum Halck pekte i samme pressemelding på lav tilførsel av nye utleieboliger, økte renter, høyt skattetrykk og en stadig høy konsumprisindeks som prisdrivere.

– Allerede etter påske var det kaos i leiemarkedet blant studenter som ville sikre seg bolig til studiestart i august, sa hun.