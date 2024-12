Vi trenger en dugnad for økt boligbygging

Det er ikke mulig, og heller ikke ønskelig, å bygge oss til sterk nedgang i boligprisene, men vi må bygge for å unngå en oppadgående prisspiral.

Avhengig av hvem man spør, er reguleringsreserven i Oslo et sted mellom 5.000 og 9.000 boliger. I løpet av 2024 har byrådet sørget for å detaljregulere over 2.000 boliger og levert en områdeplan med ytterligere tusen boliger til bystyret. På toppen av dette har Plan- og bygningsetaten levert flere tusen boliger som byrådet vil behandle i løpet av første halvår 2025.

Men hva skal til for å få fart på byggingen, og hvorfor er tiden moden?

Vi må i noen tilfeller tillate økt utnyttelse og/eller fire på kravene

«Alle» forventer et sterkt boligmarked de neste årene. Årsaken er enkel, det bygges for lite. Hvorfor bygges det da ikke? Det er velkjente argumenter: Høy rente, høye kostnader, usikre og nølende kjøpere, for lave eller ikke-eksisterende marginer. Så, hva kan gjøres med det? Løsningen er at alle må bidra innen sine rammer, her er noen tanker om det:

For det første må byrådet og bystyret regulere mer, men det er ikke nok – vi må sørge for at det reguleres over hele byen, markedstilpasset, og vi må i noen tilfeller tillate økt utnyttelse og/eller fire på kravene. Byggesaksbehandlingen må være rask og effektiv.

Regjeringen har bidratt med å senke egenkapitalkravet, noe som i teorien høres bra ut, men kanskje driver prisene enda høyere. Det blir derfor en ekstra grunn til å bygge mer, raskere.

Bankene må ta noe større risiko, og sette ned kravet til andelen solgte enheter fra 50–60 prosent til 30–40 prosent. Og utbyggerne må ta sjansen og sette egenkapitalen i arbeid når de når et salg på 30 prosent.

Den siste aktøren kan være investormarkedet. For noen år siden, da vi var i samme situasjon, ble det satt sammen garantikonsortier som dekket forskjellen mellom bankens og utbyggerens forskjellige krav til salg for oppstart. Det finnes også forsikringsordninger som oppfyller samme mål.

Det er all grunn til å være optimistisk til boligmarkedet i Oslo. Vi forventer fortsatt befolkningsvekst og dermed økt etterspørsel etter boliger, vi forventer lavere renter, og så får vi håpe på borgerlig valgseier og en bedre politikk for leiemarkedet. Vi trenger også et velfungerende leiemarked. Skal vi få det, må det lønne seg å eie for å leie ut. Det vil kreve en endring i skattepolitikken.

Uansett må vi nå jobbe sammen og få til en dugnad for økt boligbygging.

James Stove Lorentzen (H)

Byråd for byutvikling i Oslo