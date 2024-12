I sine prognoser for boligmarkedet i 2025 ser Eiendom Norge Norges Bank en stor prisoppgang. I 2025 spår bransjeforeningen at tolvmånedersveksten i boligprisene vil nå 10 prosent.

– Enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, og vi tror særlig Stavanger, Bergen og Oslo vil skille seg ut. Her venter vi at boligprisene vil stige over 10 prosent, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

– De viktigste driverne bak oppgangen er et historisk lavt antall fullførte nye boliger i 2025, rentenedsettelser og god lønnsvekst. De nylig varslede lettelsene i utlånsforskriften vil også gi en viss stimulans, men vår vurdering er at den effekten blir størst i de mellomstore byene og distriktene, sier Lauridsen.

Overgår Norges Bank

I årets fjerde Pengepolitisk rapport som kom på torsdag estimerte Norges Bank en boligprisvekst på 0,4 prosent i desember. Dermed estimeres boligprisveksten i 2024 til 2,9 prosent.

De påfølgende årene tas estimatene imidlertid kraftig opp. I 2025 estimeres det en boligprisvekst på 6,3 prosent, før den stiger til 8,5 prosent i 2026. Det var en oppjustering fra årets tredje Pengepolitiske rapport, hvor det ble anslått en boligprisvekst på 2,8 prosent i 2025 og 2,9 prosent i 2026.

I pressemeldingen fra Eiendom Norge annonseres det at «boligkrisen er her i 2025».

For 2025 anslår bransjeaktøren at blant byene vil den største veksten komme i Oslo, hvor veksten vil være på hele 12 prosent. I Bergen anslås veksten på 11 prosent. Stavanger runder av pallen, med en prisvekst på 10,5 prosent.

Eiendom Norge By Boligprisvekst 2025 (prosent) Oslo 12 Bergen 11 Stavanger 10,5 Kristiansand 10 Tromsø 8 Trondheim 6



– Nyboligsalget har sunket mye siden sommeren 2022 og ifølge ferske tall fra Boligprodusentene er salget om lag halvert siden toppen. Det betyr lavere aktivitet og lav boligbygging i lang tid fremover. Boligbygging er som et tankskip det tar lang tid å snu, sier Lauridsen.

– I statsbudsjettet i høst prognostiserte regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) en oppgang på 12 prosent i boliginvesteringene. Eiendom Norge venter boliginvesteringene vil bli mye svakere neste år enn det regjeringen la til grunn i statsbudsjettet og at SSBs ferske prognose dessverre er langt mer sannsynlig.

DNB Eiendom venter i sine prognoser en boligprisoppgang på 8,5 prosent i 2025. DNB spår at mesteparten av veksten vil tas ut i løpet av første halvdel. Prognosene deres avviker noe fra Eiendom Norges. Der spås den største prisveksten i 2025 å komme i Stavanger, med en oppgang på 14 prosent. I Bergen og Kristiansand anslås veksten til 12 prosent, mens prisene i Tromsø og Oslo vil vokse med 10 prosent.