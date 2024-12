Skatteflyktninger presser opp leiepriser

Overskrifter i avisene om velstående nordmenn som flytter til Sveits og Italia på grunn av et lavere skattetrykk er ingen sensasjon lenger.

Men den siste tiden har slike overskrifter preget britiske aviser stadig oftere.

Grunnen er en omlegging av skattesystemet.

Frem til nå har det vært mulig for svært formuende utlendinger å bo i for eksempel London, uten at de har betalt noe særlig store summer i personlig skatt på sine inntekter utenfor Storbritannia.

På flyttefot fra London er blant annet John Fredriksen, i likhet med et knippe andre nordmenn.

Hvor de eventuelt skatteemigrerer til er ikke kjent ennå. Fredriksen skal vurdere land som Sveits, Dubai, Monaco, Hellas, Kypros (hvor han er statsborger) eller Italia.

Valfarter til Italia

Og det er spesielt til sistnevnte land at en rekke superrike i Storbritannia nå planlegger å flytte til.

Milano, som er et finanssentrum i italiensk økonomi og som bare ligger 40 kilometer unna den sveitsiske grensen, merker nå økt interesse blant utlendinger med mye penger på bok.

Etter at britenes finansminister Rachel Reeves annonserte innstramminger i den gode skatteordningen for utlendinger i mars, har eiendomsmeglere i Milano og Roma fått mye å gjøre.

Diletta Giorgolo Spinola i eiendomsmeglerselskapet Sotheby’s International Realty Italy sier til The Telegraph at det har vært en eksplosjon i interessen for boliger i Italia.

Hun forteller at antallet henvendelser fra mennesker som bor i London som er interessert i å kjøpe eller leie en bolig i Milano, er doblet siden mars.

Prisstigning

Og med økt etterspørsel, stiger også prisene. Boligene Spinola selger og leier ut er ikke i den laveste priskategorien.

Hun anslår at prisene for de dyreste eiendommene har steget med rundt 10 prosent det seneste året. Hennes selskap har hatt 30 prosent vekst i antallet inngåtte leieavtaler for boliger i den øvre prisklassen.

En annen megler The Telegraph har snakket med, forteller om en økning i leieprisene på mellom 6 og 14 prosent det siste året, avhengig av boligtype.

Da snakker man om eiendommer som leies ut for mellom 15.000 og 30.000 euro i måneden. Svært mange velger å leie først, før de finner et sted de vil kjøpe.

– Vi er litt overrasket over hvor mange internasjonale kjøpere som planlegger å flytte fra London til Milano. Vanligvis vil de kjøpe eller leie et feriested, men nå er det annerledes, sier Spinola.