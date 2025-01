Meglersjef forventer en knallstart på boligåret

Førstkommende mandag offentliggjøres Eiendom Norges offisielle boligstatistikk. Adm. direktør i DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen, forventer en flat prisutvikling i desember, men utelukker ikke at boligprisveksten kan nærme seg fem prosent i januar.

– Isolert er det få omsetninger i desember sammenliknet med resten av året, men utviklingen på tampen av fjoråret viser tydelig at vi har et sterkt boligmarked der varelageret har falt jevnt og trutt gjennom høsten. Normalt faller boligprisene i desember, sier Sørestrand-Hansen.

Færre usolgte boliger

Hun understreker at situasjonen i boligmarkedet nå er helt motsatt av hva som var tilfelle for et år siden. Ved inngangen til 2024 lå antall usolgte boliger på rundt 18.000, men ifølge DNB Eiendom har det nå falt til 13.000 boliger.

– Trenden er at det selges flere boliger enn det legges ut, og med en knappere tilbudsside vil boligprisene presses kraftig opp fremover, sier sjefen i DNB Eiendom.

En annen faktor som underbygger en sterk prisvekst i 2025, er det rekordlave tilbudet av nye boliger. Boligbyggingen er ikke i nærheten av å dekke boligbehovet i pressområdene, og antallet ferdigstillelser vil ligge på et rekordlavt nivå i 2025, ifølge DNB Eiendom.

Rentekutt kan løfte boligmarkedet

I tillegg til at antall usolgte boliger faller betydelig peker også de fleste makroøkonomiske trender i retning av en sterk prisoppgang.

– Arbeidsledigheten er lav, og inflasjonen har avtatt til et normalnivå. Det ligger også an til et godt lønnsoppgjør og reallønnsvekst. Alt dette vil påvirke psykologien i boligmarkedet positivt og bidra til høy aktivitet i 2025, sier Sørestrand-Hansen.

De varslede rentekuttene fra Norges Bank er likevel den sterkeste driveren for den forventede prisoppgangen.

– All historikk og erfaring viser at renter på vei nedover påvirker boligprisene oppover. Et begrenset antall boliger kombinert med høy etterspørsel, kan gi et brennhett boligmarked i første halvår og en sterkere høst enn normalt. Lettelsene i egenkapitalkravet som trådte i kraft fra nyttår vil sannsynligvis også bidra til å forsterke prisveksten fremover, spesielt i storbyene, sier Sørestrand Hansen.