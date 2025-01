Det betyr at boligprisutviklingen for 2024 som helhet viser en oppgang på 6,4 prosent – betydelig sterkere enn hva majoriteten av ekspertene spådde for ett år siden.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.245.124 kroner ved utgangen av desember.

Historisk prisutvikling i desember År Nominelt Sesongkorrigert 2024 0,1 1,0 2023 −0,9 0,2 2022 −0,9 0,2 2021 −1,3 −0,2 2020 0,0 0,8 2019 −0,8 0,1 2018 −0,2 0,7 Tall i prosent Kilde: Eiendom Norge

– Sterk desember

– Vi må tilbake til 2016 for å finne en like sterk utvikling i en desembermåned. Totalt sett gir dette en sterkere oppgang gjennom året enn hva de fleste så for seg ved inngangen til 2024, også vi, som hadde en prognose på 4 prosent, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Isolert sett kan dette virke som mye, men målt mot konsumprisindeksen er dette fortsatt moderat etter flere år med nedgang i realboligprisene, påpeker han.

Prisutvikling 2024 og i desember Område 2024 Nominelt (des) Sesongkorr. (des) Bergen 13,1 0,9 1,7 Finnmark 11,4 3,4 5,3 Stavanger m/omegn 11,3 −1,0 0,8 Vestland 11,1 0,0 1,1 Rogaland 10,4 −1,4 0,5 Møre og Romsdal 8,3 1,0 2,0 Troms 8,1 0,7 1,7 Tromsø 7,8 0,6 1,5 Ålesund m/omegn 7,1 −1,6 −0,4 Oslo 6,8 0,9 0,8 Kristiansand m/omegn 6,7 −1,0 0,7 Agder 6,6 −1,2 0,8 Norge 6,4 0,1 1,0 Telemark 6,3 −0,4 1,1 Porsgrunn/Skien 5,7 −0,5 0,9 Romerike 5,4 −0,2 0,5 Vestfold 5,1 −0,6 1,2 Akershus 5,0 −0,4 0,4 Follo 4,8 −1,3 −0,5 Hamar m/Stange 4,4 −0,9 0,6 Asker/Bærum 4,3 −0,3 0,5 Østfold 3,9 0,0 1,4 Trøndelag 3,4 0,4 1,1 Innlandet 3,3 0,0 1,5 Trondheim 2,8 −0,3 0,5 Nordland 2,8 2,3 2,9 Tønsberg m/Færder 2,6 −0,2 1,4 Drammen m/omegn 2,4 1,1 2,2 Bodø m/Fauske 2,2 1,8 2,5 Fredrikstad/Sarpsborg 1,8 −0,3 0,9 Buskerud 1,7 −0,4 0,9 Tall i prosent. Kilde: Eiendom Norge

Det store omsetningsvolumet i bruktboligmarkedet vi har sett i hele 2024 fortsatte i desember, og det er solgt langt flere bruktboliger i 2024 enn i 2022 og 2023.

Lauridsen knytter det store volumet i bruktboligmarkedet til det svake nyboligsalget gjennom lengre tid.

I desember ble det solgt 3.755 boliger i Norge, noe som er 23,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023. I 2024 ble det solgt 99.295 boliger i Norge, noe som er 8,8 prosent flere enn i 2023.