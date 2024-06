Saken oppdateres.

Inin Group økte ordreboken til en rekordhøye 1,010 milliarder kroner ved slutten av årets første kvartal.

– Våre plattformselskaper arbeider utendørs, noe som betyr at første kvartal, som påvirkes av vintersesongen i Skandinavia, alltid er årets svakeste. Likevel har vi økt ordreboken betydelig i kvartalet, og inntektene har også økt, sier Øivind Horpestad, adm. direktør i Inin Group, i kvartalsrapporten.

Inin Group er en industriell eier, og kaller seg selv et investeringsselskap, med investeringer i selskaper innen infrastrukturtjenester rundt om i Norden.

Selskapet var tidligere kjent under under navnet Elop, og gikk på børs i 2020 med mål om å produsere ultralydscannere for å inspisere innsiden av betong og andre materialer. Høsten 2022 ble imidlertid Elop-satsingen solgt, og selskapet byttet navn til Inin Group. Etter det har bedriften fungert som et investeringsselskap.