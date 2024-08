– Hadde de annonsert en garantert fulltegnet tegningsrettsemisjon, ville kursen garantert stått bedre. Det at man ikke har detaljer om emisjonen, gjør at kursen faller.

NRC Group (Mill. kr) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 1.747 1.797 EBITDA −45 118 Resultat før skatt −765 47 Resultat etter skatt −785 37

– Har regnet seg bort

«Kvartalsresultat ble betydelig påvirket av nedjusteringer på rundt 160 millioner kroner, inkludert en 125 millioner kroner nedjustering av ETM, et felles norsk-svensk jernbaneprosjekt. Prosessen med kunden forventes å fortsette i løpet av fjerde kvartal 2024. I tillegg ble også kvartalsresultatet negativt påvirket av en nedjustering på 35 millioner kroner på enkelte prosjekter i Finland samt en juridisk tvist i Sverige», skriver selskapet i kvartalspresentasjonen.

«ETM» er en forkortelse for «Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen», som skal gjøre at svenske elektriske tog kan kjøre fra svenskegrensen på Storlien til Hell stasjon og deretter videre til Trondheim.

Arbeidet omfatter en strekning på 120 kilometer, der NRC skal bore for rundt 2.500 fundamenter for kontaktledninger.

De gir løfter om bedring, men det har vært gjentagende siden 2018. Det begynner å bli ganske mange år Simen Mortensen, DNB Markets

Terrenget rundt den gamle sidebanen til Nordlandsbanen er imidlertid kjent for å være både trangt og bratt. Om det er det som har skapt problemer for arbeidet vites ikke, men:

– De har regnet seg bort, og kontraktsstrukturen virker å gjøre det vanskelig å kompensere for endringer. Prosjektet er blitt vesentlig større enn forutsatt, med mange rekkefølgebestemmelser, sier Mortensen.



Tvilsom læring

NRC-ledelsen hevder at selskapet er på rett kurs, og at nedskrivningene og den kommende emisjonen gir grunnlag for god drift i 2025. Mortensen er skeptisk.

– Det er vanskelig å si. Man har en historikk i selskapet det må jobbes for å motbevise. De gir løfter om bedring, men det har vært gjentagende siden 2018. Det begynner å bli ganske mange år.

– Vi har skrevet i hver eneste analyse de seneste tre årene at dette er et selskap med høy risiko, med lang historikk for profit warnings. Det er løfter som ikke er levert. Proof of the pudding is in the eating. Vi tror det når vi ser det, sier analytikeren.

For halvannet år siden kunngjorde NRC Group stolt at de ville lære bort erfaring fra ETM-prosjektet til svenske og finske kolleger.

– De ønsker også å høre om hvordan vi håndterer totalentreprise og risiko, noe som skiller seg litt fra hvordan de gjør det i de andre landene, uttalte banedivisjonsdirektør Martin Inge Olsen på NRC Groups hjemmesider.

– Var det vranglære svenskene og finnene fikk?



– De fikk en lærepenge ihvertfall. Det må ha vært en dyr skole, sier Mortensen.

