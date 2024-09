NRC må hente minst 200 millioner i emisjon

Store goodwill-nedskrivninger i andre kvartal gjør at infrastrukturentreprenøren NRC Group må ha 200 millioner i frisk kapital innen nyttår. I tillegg blir det utbyttelokk ut 2025.

Det ble i andre kvartal tatt nedskrivninger på 125 millioner på prosjektet som skal elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen, og to finske prosjekter ble skrevet ned med 35 millioner. I andrekvartalsrapporten kom det frem at selskapet samlet vil ta goodwill-nedskrivninger på hele 650 millioner kroner. Da ble det også opplyst at det ville komme en emisjon, men ikke størrelsen på den.

Emisjonen er et krav fra obligasjonseierne, etter at lånebetingelsene er brutt. De får 1,25 prosent rente i kompensasjon for lånebruddene.

– Vi frykter stor utvanning av dagens aksjonærer, og vi tok aksjen ned til hold etter presentasjonen. 200 millioner var i nedre sjikt av det vi så for oss. Det er 600 millioner kroner i gjeld i selskapet, så det var øvre grense, sier DNB Markets-analytiker Simen Mortensen.

– Pluss i andre halvår

– Emisjonen har ingenting med goodwill-nedskrivningene å gjøre, men det er nedjusteringene i prosjektene som påvirker nøkkeltall, likviditet og lånebetingelser – spesielt på Trønder- og Meråkerbanen-prosjektet, sier finansdirektør i NRC Group, Åsgeir Nord.

Han begynte i selskapet 1. august, og det er en pågående prosess rundt emisjonen, men han kan ikke si noe om noen har kommitert seg til å gå inn med kapital.

– Vi har hyret rådgivere, men kan ikke gi ytterligere informasjon.

– DNB-analytiker Simen Mortensen sier at 200 millioner var i det nedre sjiktet av hva de så for seg av emisjonsstørrelse, kan du si noe om det har vært vurdert høyere nivåer?



EMISJON I NEDRE SJIKT: Simen Mortensen, analytiker i DNB Markets. FOTO: Iván Kverme

– Nei, det kan jeg ikke si noe om, det er innsideinformasjon.

Han sier at selskapet har gjort en del sentrale grep, spesielt på strategi og sentralisering av risikoprosesser, og at selskapet skal levere positive tall i andre halvår.

– Vi ønsker å bli målt på den guidingen vi har lagt nå. Det er store nok volumer å jobbe med, så vi skal snu skuten og levere den lovede lønnsomheten, sier han.