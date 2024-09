Byggekonsern i Arendal rakner

Arendalsbedriften RA1 er i hardt økonomisk vær med konkurser på løpende bånd i konsernet.

Mandag gikk RA1 Bygg konkurs, fredag gikk morselskapet RA1 Gruppen og datterselskapet RA1 Eiendom over ene.

Det siste selskapet i konsernet, RA1 Anlegg, står også i overhengende fare for å lide samme skjebne, skriver Agderposten.

Avisen skriver at morselskapet har en gjeld på 31 millioner og verdier på 26,4 millioner.

I eiendomsselskapet er gjelden på 14,9 millioner, mens de bokførte verdiene er på 19,4 millioner.

Gjeldsforpliktelser på tvers

« Styreleder har imidlertid informert retten den 05.09.2024 at selskapet er solidarisk ansvarlig for gjelden til øvrige selskaper i Ra1 konsernet, slik at selskapene i Ra1 konsernet har interne fordringer mot hverandre. Samlet sett, og hensyntatt de interne fordringene som foreligger i Ra1 konsernet, overstiger derfor gjelden til selskapet de aktiva som selskapet innehar.», står det blant annet i rettsdokumentene, ifølge Agderposten.

RA1-konsernet har ikke levert regnskaper for 2023, men i 2022 var omsetningen på 393 millioner med et overskudd på 3,9 millioner. Samlet gjeld var på 225 millioner.

Adm. direktør er Geir Nesland Nilsen, og er selskapets største aksjonær med 22,6 prosent.

Skviset likviditet

Byggefirmaet RA1 Bygg ble mandag slått konkurs med 58,6 millioner i gjeld.

«Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det fremgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven», står det i kjennelsen fra Agder tingrett, ifølge Agderposten.

44 personer mistet jobben, og en av de medvirkende årsakene til at det likviditeten var svak, var en konflikt rundt et krav på 13,8 millioner for arbeid rundt Det lille hotellet i Risør.

RA1 Bygg vant i tingretten, men da motparten anket, klarte de ikke betale sine forpliktelser.