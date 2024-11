SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Fredag morgen kom ferske kvartalstall fra AF Gruppen (AFG) for tredje kvartal. Omsetningen for konsernet øker noe i kvartalet. De hadde en omsetning i 3. kvartal på 7,2 milliarder kroner og resultat før skatt ble 289 millioner.

Hittil i år har konsernet omsatt for 22,04 milliarder.

Det er sterke prestasjoner i flere virksomhetsområder, melder selskapet fredag morgen.

– Anlegg oppnår en omsetningsvekst på 40 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023. I tillegg leverer energi og miljø sterke resultater, og den positive trenden i sikkerhetsarbeidet fortsetter, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Ifølge selskapet har anlegg en solid prosjektportefølje med flere store prosjekter i produksjon, og det er jevnt over høy aktivitet og god drift i prosjektene.

Nedover går det derimot for virksomhetsområdet bygg. Der hadde konsernet en omsetningsnedgang på 12 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Innen eiendom er det også tøffe tider for AF Gruppen. De beskriver eiendomsmarkedet som krevende og melder om at høye renter og et usikkert markedssentiment bidrar til lave salgstall for virksomhetsområdet eiendom i kvartalet.

AF Gruppen (Mill. kroner) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 7.204 6.907 Driftsresultat 304 128 Resultat før skatt 289 103 Resultat etter skatt 222 78