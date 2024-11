Hellas gjør som Dubai

Husker du årene etter finanskrisen? Europa ble rammet av en betydelig økonomisk nedgang og en påfølgende gjeldskrise. Hardest rammet var Hellas.

Samtidig som underskuddet på statsbudsjettet akselererte, kom det for en dag at statsregnskapene var ført feil over flere år. I mai 2010 var det ikke lenger mulig for Hellas å låne penger i markedet. Løsningen ble en gigantisk lånepakke fra EU.

Nå er det nye tider i Athen. På en nedlagt flyplass utenfor byen utvikles nå Europas største og mest moderne «smart city». Området er tre ganger så stort som Monaco.

FREMTIDSBILDE: Visjonene er store for Ellinikon. På den gamle flyplassen er det bygget et besøkssenter som viser hvordan bydelen skal se ut. Foto: Bloomberg

Kystlinjebonanza

The Ellinikon er navnet på prosjektet som skal okkupere hele 3,5 kilometer med kystlinje. Det er nevnt utbygging av 2 millioner kvadratmeter med bygninger, inkludert alt fra luksusleiligheter, kontorbygg, via kjøpesentere og kulturinstitusjoner. Marina er på vei, og park blir det selvsagt også. Sistnevnte skal inneholde 31.000 trær, fra 86 ulike arter.

Bydelen får én skyskraper, som markedsføres som The Riviera Tower. Her er byggingen i gang, og ferske bilder viser at de første etasjene er på plass. Mange flere skal komme, og totalt får tårnet 50 etasjer når det står ferdig i 2026.

Greske myndigheter håper den nye kystbyen skal kunne avlaste de historiske delene av Athen, som opplever et stort trykk av trafikk og turister.

Det er mulig å satse penger på utvikleren som står bak prosjektet. Lamda Development er børsnotert på børsen i Athen. Noen avkastningsmaskin er dog Lamda ikke. Siste fem år har kursen gått opp og ned, uten noen klar retning.