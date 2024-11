I en analyse fra DNB Markets med tittelen «No signs of margin recovery» skriver analytiker Simen Mortensen at NRC Group opprettholder sin guiding for 2024 med en negativ justert driftsmargin på 0,9–1,5 prosent, men forventer en positiv margin på minst 2 prosent i 2025 og over 5 prosent på lengre sikt.

Mortensen oppjusterer kursmålet fra 3,20 til 4 kroner, men gjentar holdanbefalingen da aksjen ble omsatt for 3,80 kroner på børsen.

Analysefakta Aksje: NRC Group Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 4 (3,20)

Resultat pr. aksje for tredje kvartal var som forventet nær null, påvirket av fortsatt svake driftsmarginer etter nedskrivninger i ETM-prosjektet i andre kvartal. Omsetningen på 2,103 milliarder kroner overgikk forventningene med henholdsvis 9 prosent og 16 prosent sammenlignet med DNBs estimat og Bloomberg-konsensus, men marginene viser ingen tegn til bedring.

Analytikeren bemerker at selskapets ordreinngang var 12 prosent lavere enn forventet, og at det ikke finnes klare katalysatorer på kort sikt.

Selv om det langsiktige potensialet ifølge Mortensen er betydelig dersom marginmålene nås, fremheves selskapets svake historikk som grunn til fortsatt forsiktighet.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.