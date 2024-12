I praksis betyr det at elektrikerne får gjort unna det meste av arbeidet i prosjektets tidligfase, og det blir tidsbesparende. Nå gjøres halve elektrikerjobben i prosjektet første fase og den siste halvdelen etter at alle andre, som malere og snekkere, er ferdige. Det betyr at det er vanskelig å styre hverdagen når de ikke vet når de må komme tilbake for å fullføre. Det blir dyrt, også for entreprenørene, for elektrikerne må stort sett jobbe overtid. I prinsippet kan elektrikerne koble seg ferdig i tidlig fase.