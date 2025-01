“Folket er hjertelige, og for det meste av utmerket temperament. Landskapet er majestetisk. Klimaet er til å holde ut og kun midt på vinteren, når solen stiger over horisonten i mindre enn fire timer hver dag, blir folket der noe trykket,” skriver Mellon om Norge og nordmenn.

I voksen alder har han besøkt Norge mange ganger. Hans daværende forlovede, senere kone, studerte ved Universitetet i Oslo på 1960-tallet, og i 1964 gjennomførte paret en kjøretur fra Stavanger til Ålesund, hvor et av stoppene på veien var nettopp stavkirken i Lærdal.

Manglet tegninger

Dette ser ut til å ha vekket nerden i milliardæren, som da han kom hjem studerte det han kunne finne av tilgjengelig litteratur om norske trebyggeskikker.

På et tidspunkt “lurte” også Mellon med seg håndverkere til Norge under påskudd av å skulle fiske laks, men gruppen endte opp med å reise rundt for å se på gamle stabbur. Et slikt bygg skulle bli det første norskinspirerte verket på Mellons eiendom.

Da stabburet var på plass,“ gikk de så i gang med byggingen av stavkirken, etter først å ha vært på en andre runde med befaring. Selve byggearbeidet er dokumentert flere steder på internett, blant annet gjennom bildene i denne saken. Teamet skal ha manglet nøyaktige tegninger, men Mellon skriver i boken at de baserte seg på 900 bilder av originalen, samt litteraturen som beskrev byggemetodene.

Målet var å få kirken ferdig til feiring av 17. mai i 2014. Noen forsinkelser skal ha oppstått, særlig i opparbeidelsen av uteområdet, men ikke lenge etter sto den klar.

– Jager besøkende

Med stavkirkekopien etterlater Mellon seg et minnesmerke som kanskje kan stå i hundrevis av år. Byggherren har selv følgende betraktning om verdien av byggverket han etterlater seg:

“Hva skal denne ikoniske triumfen brukes til? Vår Borgund-stavkirke vil sannsynligvis aldri bli brukt som et sted for tilbedelse. Ettersom vi ønsket at resultatet skulle være en eksakt refleksjon av originalstrukturen i Norge, kunne ikke bygget møte dagens tekniske krav. Derfor kan den ikke ‘benyttes’ i normal forstand. Den kan imidlertid bli beundret som et kunstverk som representerer et kulturelt fenomen fra tidligere århundrer. Selv om den nå ikke er knyttet til en bestemt religion, er Borgund-skatten uansett et veldig spirituelt sted, et sted der man kan nyte ro og ensomhet, en arena for kontemplasjon.”

Om noen faktisk får beundret bygget, andre enn Mellon selv, er et åpent spørsmål. Der den originale Borgund-kirken er et populært turistmål, er det angivelig ingen som får lov til å besøke kopien, sier en kilde til Vanity Fair.

– Det er en besettelse han hadde, og det er en av de vakreste tingene jeg noensinne har sett. Men han ønsker ikke at noen skal se den.

En lokal beboer sier følgende til samme publikasjon:

– Jeg kjenner folk som har gått ned veien for å se på den, og han har jaget dem vekk.