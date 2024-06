Tidligere i år har det kommet børsmeldinger om en potensiell utskillelse av Nels fueling-divisjon til et eget selskap, Cavendish Hydrogen ASA – og notering av Cavendish-aksjer på Oslo Børs.

Fredag morgen kom meldingen om at Cavendish har søkt om at aksjene tas opp til handel på Oslo Børs.



Nel er et rent hydrogenteknologiselskap som spesialiserer seg på elektrolyseteknologi for produksjon av fornybart hydrogen og hydrogenfylleutstyr for kjøretøy.

Enn så lenge skal utskillelsen og noteringen gjennomføres innen utgangen av andre kvartal 2024. Men det er ingen garanti for at det blir fullført innen da, skriver selskapet. Carnegie skal fungere som global koordinator, og Arctic Securities AS og Fearnley Securities AS som felles hovedtilretteleggere.

– Vi får håpe vi ikke snubler på oppløpssiden, uttalte finansdirektør i Nel, Kjell Christian Bjørnsen, under et tv-intervju på Børsmorgen hos Finansavisen tidligere i mai.

Fyllestasjonsselskapet vil gjennomføre investormøter mellom 3. og 7. juni.