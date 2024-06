Sikrer kontrakter for over 13 milliarder

Subsea 7 har ifølge en børsmelding sikret seg fire langsiktige kontrakter med det brasilianske oljeselskapet Petrobras for sine rørleggingsskip (PLSV) med oppstart i 2025.

Kontraktene skal ha en samlet verdi på 1,25 milliarder dollar, tilsvarende over 13 milliarder kroner, og vil bli bokført i ordreboken i andre kvartal, opplyser selskapet.

– Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med å levere komplekse og utfordrende dypvannsløsninger med høy standard og pålitelighet, sier konserndirektør for Brasil, Yann Cottard i Subsea 7.

Kontraktene er av flere som selskapet har meldt om den siste tiden.

«Subsea 7 har et svært godt ordreinntak. Vi venter også på kontraktstildelingen fra Petrobras på rørleggingsskip (PLSV) i Brasil, som vi tror vil være på 1,3 milliarder dollar. Hvis Subsea 7 blir tildelt dette i tillegg, estimerer vi at selskapet har en ordrebok på 12 milliarder dollar ved utgangen av andre kvartal. Det er det høyeste selskapet har hatt siden fusjonen i 2011» sa analytiker Kim André Uggedal i SEB torsdag.

Uttalelsen kom etter at Subsea 7 hadde meldt om at det hadde sikret seg en gigantkontrakt med Petrobras for utvikling av Búzios 9-feltet utenfor Rio de Janeiro.

Selskapet definerte kontrakten som «super-major», noe som innebærer en verdi på over 1,25 milliarder dollar.

Flere analytikere tror imidlertid at kontrakten kan være verdt 1,5 milliarder dollar – eller 16 milliarder kroner – og kanskje mer.