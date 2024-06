Som de fleste ventet på forhånd, besluttet OPEC på sitt møte søndag å forlenge sine tre produksjonskutt. Samtidig ble det avgjort når kuttene skal fases ut.

De obligatoriske kuttene på 2 millioner fat dagen for alle medlemmene, samt de frivillige kuttene på 1,66 millioner fat for ni medlemmer, videreføres ut 2025. Når disse fases ut, avhenger av markedsforholdene.

Den siste runden med frivillige kutt på 2,2 millioner fat daglig forlenges ut tredje kvartal i år. Deretter vil de gradvis fases ut gjennom de neste 12 månedene. Disse kuttene gjennomføres av åtte medlemsland, inkludert Saudi-Arabia, Irak og Russland.

I tillegg fikk de Forente Arabiske Emiratene dispensasjon til å øke sin oljeproduksjon. Økningen vil være på opptil 300.000 fat daglig, og vil skje gradvis fra 1. januar 2025

«Økningen i produksjonen for de Forente Arabiske Emiratene, samt den gradvise reverseringen av de frivillige kuttene, vil tilføre 2,5 millioner fat dagen av OPEC+-produksjon innen september 2025. Mye kan skje frem til da, men jeg strever med å se dette som «bullish» for oljeprisen», sier oljeanalytiker Julian Lee hos Bloomberg.

Rammes av lavere volum

Kuttene, som ble introdusert i november 2022 og utvidet i april 2023, har til hensikt å stabilisere oljemarkedet på bakgrunn av svekket etterspørsel i verdensmarkedet. Totalt utgjør de 5,7 prosent av verdens oljeetterspørsel.

Forlengelsene ble medlemslandene enige om under det digitale møtet avholdt søndag. Det var ingen motstand til kuttene, til tross for at flere land merker effekten av lavere produksjonsvolumer på sine statsbudsjetter.

Et av disse landene er Saudi-Arabia, som er de facto leder av organisasjonen. Som et tiltak for å motvirke det nasjonale budsjettunderskuddet som har strukket seg seks kvartaler på rad, har landet denne helgen solgt unna en stor andel aksjer i den nasjonale oljeprodusenten Aramco.

Svak oppgang i oljeprisene

OPEC, eller Organisasjonen for oljeproduserende land, består av Algerie, Kongo, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Ekvatorial-Guinea, Saudi-Arabia, Venezuela og de Forente Arabiske Emiratene. I tillegg er ytterligere ti land, inkludert Russland, innlemmet i OPEC+.

Russland og Saudi-Arabia er verdens nest største og tredje største oljeprodusenter, etter USA. De produserte i desember 2023 henholdsvis 10,1 og 8,9 millioner fat daglig. USA produserte 13,3 millioner fat, mens Norge, som verdens 13. største produsent, produserte rett under 1,9 millioner fat daglig.

Produksjonkuttene har til hensikt å øke oljeprisen, men lavere etterspørsel enn ventet fra Kina, samt økt produksjon fra nettopp USA har holdt prisene kjølige helt siden kuttene ble annonsert. Dog har riktignok prisene steget i perioder, blant annet grunnet geopolitisk spenning i Midtøsten.

Oljeprisen er opp drøyt 6 prosent hittil i år, og 12 prosent på et år.