Dolphin Drilling seirer i retten

Etter flere uker med splid får Dolphin Drillings medhold i retten. En av arrestordrene mot selskapets borerigg «Blackford Dophin» er opphevet, melder selskapet i en børsmelding torsdag kveld.

Arrestordren ble utsendt av det afrikanske energiselskapet Technova 21. mai. Technova kom inn som en ny spiller på banen mens «Blackford Dophin» var i sentrum av en annen juridisk kamp med det nigerianske oljeselskapet GHL.

Nigeriansk mareritt

Etter uteblitte betalinger for boring med riggen «Blackford Dolphin», terminerte Dolphin Drilling en kontrakt med det nigerianske oljeselskapet General Hydrocarbons (GHL) i slutten av april, og tok umiddelbart rettslige skritt for å få pengene. Dolphin Drilling har tidligere informert om at GHL skylder selskapet mer 60 millioner dollar.

GHL vil imidlertid ikke gi slipp på riggen, og har også gått rettens vei for å beholde den på feltet.

Saken er gått til voldgift, og det er blitt oppgitt en voldgiftsdommer. Samtidig er det innført en midlertidig forføyning som gjør at Dolphin Drilling foreløpig ikke kan flytte riggen.

De innledende argumentene i voldgiftssaken ble hørt 25. mai, og voldgiftsdommeren påla partene å sende ytterligere dokumentasjon innen 28. mai.

Største eier i Dolphin Drilling er Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard ETC, som eier rundt 17 prosent av selskapet, tilsvarende 273,8 millioner kroner. Spetalen sitter også i styret sammen med sin kompanjong Martin Nes.