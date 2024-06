Northvolt gir opp sine fabrikkplaner i Kvarnsveden i svenske Borlänge. Dessuten vil selskapet selge tomten som i sin tid ble kjøpt til rabattert pris, skriver Borlänge Tidning ifølge Affärsvärlden.

Borlänge-ordfører Erik Nises skal ha blitt oppringt av Northvolt-sjef Peter Carlsson som ga ham den dystre beskjeden mandag.

– Jeg fikk beskjed om at man legger ned planene om batterikomponentproduksjon i Kvarnsveden. Carlsson fortalte også at styret har besluttet å selge hele tomten, sier Nises til lokalavisen.

Skulle gi 1.000 nye jobber

Da planene om fabrikken ble kunngjort i 2022 var det snakk om 1.000 nye jobber, og Northvolts daværende kommunikasjonssjef Jesper Wigardt karakteriserte beliggenheten i Borlänge «som et optimalt sted med en sterk industriell tradisjon.»

– De henviste til den allmenne økonomiske situasjonen og selskapets stilling, fortsetter Nises, som håper selskapet tar ansvar for Borlänge.

– Min oppfordring til Northvolt er: la dette ta tid, gjør ikke bare et raskt klipp, sier han til Borlänge Tidning.

Varslet (enda en) emisjon

For bare tre dager siden meldte Dagens Industri at Northvolt forbereder en ny emisjon, etter at selskapet tidligere i år hentet inn 5 milliarder dollar (52 milliarder svenske kroner) til prosjektfinansiering.

Northvolt har hentet over 135 milliarder svenske kroner etter oppstarten i 2017.

Selskapet har ennå ikke publisert sin årsrapport for 2023, men forventer store tap. For fjorårets ni første måneder var tapet 11 milliarder svenske kroner.

Ifølge selskapets pressesjef Matti Kataja er emisjonen nødvendig for å støtte selskapets ekspansjonsplaner, inkludert bygging av fabrikker i Tyskland, Canada og Göteborg i samarbeid med Volvo Cars.

Emisjonsnyheten kommer samtidig som Northvolt plages av den haltende produksjonen ved deres første fabrikken i Skellefteå. Full produksjonsstart har vært forsinket flere ganger de siste årene, og blant annet døde to personer ved to forskjellige hendelser i Skellefteå-fabrikken i fjor høst.