Aksjebyks etter samarbeidsavtale

– Tyskland er et marked vi har vært tilstede i i tre år. Det er Europas største marked, med mange muligheter. Vi har ikke vært lønnsomme der til nå, men tror det er denne typer avtaler som skal bringe oss dit, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim til Finansavisen.

Onsdag morgen varslet Otovo at de har inngått en ny avtale med den tyske bilorganisasjonen ADAC. Avtalen skal gjøre at tyske husholdninger nå kan kjøpe Otovos solenergiløsninger gjennom ADACs plattform. Otovo blir en av tre installatører som ADAC-medlemmene kan kjøpe produkter fra.

– Partnerskap er viktig for oss fordi det er en måte å få kunder til Otovo uten å måtte konkurrere med alle om dem. Økonomisk er det viktig å ha tilgang til flere kunder fra ulike kilder, sier han.

Kursbyks

Det nye samarbeidet med ADAC skal gjøre at Otovo kan integrere førstnevntes plattform for solenergi. For Otovo innebærer avtalen økt synlighet gjennom tilgang til ADACs omfattende medlemsbase på 20 millioner medlemmer, opplyses det i en børsmelding onsdag morgen.

Det er ikke lenge siden Otovo annonserte et samarbeid med en annen tysk gigant. Gjennom et samarbeid med Volkswagens ladeselskap skal Otovo få tilgang til datterselskapet Ellis kunder. På denne nyheten steg aksjekursen i Otovo 50 prosent.

Aksjekursen gjør et nytt byks onsdag på 25 prosent til 2,11 kroner og en børsverdi på rett over 500 millioner kroner.

Sliter med lønnsomhet

Finansavisen har flere ganger omtalt Otovo som i lang tid har slitt med lønnsomhet, og selskapet tapte 108 millioner kroner på driften i første kvartal.

«De siste kvartalene har vært utfordrende, men vår forretningsmodell holder stand», påpekte Thorsheim etter rapporten. Han kunne vise til at Otovo økte marginene med over 20 prosent, uten at det hindret tapene.

Selskapet har tidligere iverksatt flere tiltak for å redusere kostnadene, blant annet i form av en reduksjon i antall ansatte. Opp mot 100 millioner kroner skal spares innen tredje kvartal, og antallet ansatte skal ned med opptil 90 stykker.