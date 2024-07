Vi mener imidlertid at denne utsettelsen har liten langsiktig betydning, og forventer at selskapet vil generere over 18 milliarder kroner i fri kontantstrøm mellom 2024 og 2026. Alt i alt gjør dette at vi finner dagens markedsverdi på “kun” 14,5 milliarder kroner bemerkelsesverdig.

Tyra vil mer enn doble selskapets produksjon

Tyra er altså en game-changer for BlueNord, og med feltet på platåproduksjon vil selskapet øke sin totale produksjon med over 120 prosent innen utgangen av 2025 (sammenlignet med 2023), basert på våre estimater. Videre vil gassandelen øke fra 24 prosent til 46 prosent, støttet av platåproduksjon fra Tyra. Vi forventer en produksjon på totalt 36.000 fat pr. dag i 2024, økende til en topp på 56.000 fat pr. dag neste år, og at produksjonen holdes over 40.000 fat pr. dag frem til 2033.

Nærliggende kurstriggere

Hva skal til for at utbyttetesen vår utspiller seg? Vi mener to ting gjenstår. For det første må selskapet klare å øke produksjonen på Tyra i tråd med målene de har satt seg. For det andre må obligasjonslånet (BNOR 14) på 175 millioner dollar innfris.

Denne obligasjonen setter pr. nå en kraftig begrensning på selskapets muligheter til å betale utbytter, lik 50 prosent av fjorårets nettoinntekt. Siden inntekten i 2023 var begrenset, hjelper det derfor ikke at kontantstrømmen i 2024 er solid. Den pågående refinansieringen av obligasjonen vil derfor akselerere selskapets muligheter til å betale solide utbytter allerede i år.

I tillegg har BlueNord nylig refinansiert sin reservebaserte lånefasilitet som nå har forfall i 2029, uten amortisering før 2027. Dette vil også støtte utbyttekapasiteten i de kommende årene. Vi anslår at BlueNord vil levere en utbytteavkastning på 16 prosent allerede i år, med ytterligere signifikant vekst de påfølgende to årene. Den forventede dividenden understøttes av selskapets ambisjon om å distribuere 50–70 prosent av netto operasjonell kontantstrøm, og en skattefordel på 245 millioner dollar. Alt i alt beregner vi at BlueNord vil returnere cirka 90 prosent av dagens markedsverdi i dividende mellom 2024 og 2026 – langt høyere enn sammenlignbare selskaper.

Utover Tyra har selskapet planer for andre utviklingsprosjekter og infill-kampanjer. På dagens ressursanslag vil BlueNord kunne produsere olje og gass frem til og med 2042, når lisensen løper ut. Vi konkluderer derfor med at BlueNord fremstår som et attraktivt selskap for utbytteorienterte investorer, hvor man kan forvente å få tilbakebetalt kapital løpende i flere år fremover.

Disclaimer:

Clarksons Securities AS var engasjert som rådgiver til BlueNord ASA i forbindelse med utstedelsen av et nytt 5-årig obligasjonslån på USD 300 millioner i juni 2024.