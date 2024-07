Aker BP tjente 2,3 mrd. dollar på driften i andre kvartal

Kvartalssesongen er for fullt igang, og fredag morgen sto Kjell Inge Røkkes Aker BP klare med sine tall for andre kvartal.

Oljeselskapet hadde inntekter på 3,37 milliarder dollar og dro inn 2,3 milliarder dollar fra driften. Resultatet etter skatt endte på 561,3 millioner dollar, en oppgang fra 396,7 på samme tid i fjor.

Konsensus lå i forkant med en forventning om totale inntekter på 3,34 milliarder dollar og et driftsresultat på 2,36 milliarder dollar. På forhånd var det ventet et resultat etter skatt på 539 millioner dollar, ifølge konsensus innhentet av selskapet selv.

Utbytte i kvartalet er på 60 cent pr. aksje, noe som er i tråd med forventningene.

– I dette kvartalet har Aker BP nok en gang demonstrert sine høye operasjonelle standarder med enestående produksjonseffektivitet, vedvarende lave enhetskostnader og lave klimagassutslipp, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i en børsmelding.



Aker BP 2. kvartal (Mill. USD) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 3.376 3.290 Driftsresultat 2.295 2.257 Resultat før skatt 2.279 2.207 Resultat etter skatt 561 397

Konsernsjefen kunne også rapportere om at feltutviklingsprosjektene til selskapet er på rett spor og kommer til å drive god vekst for selskapet inn i det neste tiåret. Aker BP har i løpet av årets andre kvartal nådd flere milepæler. Plattformen Fenris er innstallert i tillegg til at oppstarten av produksjonen på prosjektet Hanz har vært vellykket.

Holdt kostnadene nede

Produksjonskostnadene endte på 6,4 dollar per produserte fat, som er lavere enn den guidede kostnaden på 7 dollar. De lave kostnadene kom som et resultat av valutaeffekter og god operasjonell drift.

Olje- og gassproduksjonen var i gjennomsnitt 444.000 fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal, noe som ble dratt av en produksjonseffektivitet på 95 prosent.

Øker produksjonsestimatene

Aker BP har økt forventet produksjon for resten av året. Selskapet forventer en produksjon på mellom 420.000 og 440.000 fat oljeekvivalenter per dag, opp fra et estimat på mellom 410.000 og 440.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Økt volum i andre kvartal kombinert med høyere realiserte priser bidro til å øke driftsinntektene med nærmere 10 prosent fra samme kvartal i fjor. Produsert volum økte med 7 prosent, mens den gjennomsnittlige realiserte oljeprisen var nesten uendret på 83,1 dollar sammenlignet med 82,9 dollar for andre kvartal i 2023.

Lavere gasspriser

I kvartalet oppnådde Aker BP gasspriser på 51,4 dollar, noe som tilsvarer en nedgang på 31 prosent fra 73,9 dollar på samme tid i fjor.