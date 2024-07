Saken oppdateres

– Jeg er svært fornøyd med at vi fortsetter å levere sterke underliggende resultater, til tross for lavere kraftpriser. Høyere kraftproduksjon, god energidisponering og solide resultater fra markedsaktiviteter bidro positivt til resultatene, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i en børsmelding.

Netto driftsinntekter var 11,2 milliarder kroner i andre kvartal, ned fra 12,9 milliarder i samme kvartal i fjor. Underliggende driftsresultat (EBIT) falt til 4,9 milliarder kroner, sammenlignet med 7,4 milliarder i andre kvartal 2023.

Resultatet etter skatt endte på minus 1 milliard kroner, mot pluss 5,5 milliarder i samme periode i fjor.

– I kvartalet bidrar nedskrivninger, høye forretningsutviklingskostnader, samt reduserte finansielle sikringseffekter til et negativt resultat etter skatt, men de underliggende resultatene er robuste, sier konsernsjefen.



Rundt halvparten av resultatfallet skyldes nedskrivninger på 3,1 milliarder i vannkraftanlegg i Tyrkia og Albania på grunn av lavere forventet produksjon. Tyske vindkraftanlegg nedskrives med 841 millioner kroner og vannkraft i India med 348 millioner.

Statkraft (Mill. kr) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 11.240 12.896 Driftsresultat 4.878 7.401 Resultat før skatt 1.069 12.258 Resultat etter skatt −992 5.485

Store fornybarkutt

I juni skrev Finansavisen at Statkraft kutter nesten samtlige fornybarmål i forbindelse med en spisset vekststrategi. Selskapet sa da at de ville prioritere investeringer i norsk vannkraft og markedsoperasjoner, samt innen sol, vind og batterier i Europa og utvalgte markeder internasjonalt. Samtidig gjorde selskapet store kutt i målsetningene.

– Vil bruke kapitalen på de mest lønnsomme og strategisk viktigste prosjektene, sa Vartdal.

I kvartalet fullførte Statkraft oppkjøpet av det spanske fornybarselskapet Enerfin for 18 milliarder kroner, og overtok dermed en portefølje av vindparker i drift, samt vind- og solprosjekter under utvikling. Selskapet planlegger som tidligere opplyst å selge Enerfin-porteføljen i Canada, USA, Colombia, Australia og Chile.

Etter oppkjøpet av Enerfin har Statkraft en portefølje av kraftverk i drift på over 21 gigawatt.

– Vi forventer fortsatt sterk vekst innen vind og sol, økt behov for fleksibilitet og mer komplekse markeder, og jeg er trygg på at den reviderte strategien både svarer på disse trendene og bygger på våre konkurransefortrinn. Etter en periode med omfattende prosjekt- og forretningsutvikling, er det nå på tide å fokusere på å levere og kapitalisere på prosjektporteføljen vi har utviklet. Vi er rustet for fortsatt vekst og vil fortsette vårt arbeid med å fornye verden med ren energi, sier Birgitte Ringstad Vartdal.

Nordics-segmentet på topp

Til tross for betydelig lavere kraftpriser sammenlignet med fjoråret var Nordics-segmentet hovedbidragsyter til resultatene med en EBIT på 4,4 milliarder kroner. Markets-segmentet leverte et underliggende driftsresultat på 1,1 milliarder kroner, primært relatert til origination-aktiviteter.