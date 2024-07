SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl: 10:00.

Olje- og gassprodusenten Vår Energi fikk et driftsresultat på 992 millioner dollar i andre kvartal mot 778 millioner dollar i andre kvartal i fjor, ifølge kvartalsrapporten tirsdag morgen.

På forhånd var det ventet et driftsresultat på 1,12 milliarder dollar, i følge konsensus innhentet fra Bloomberg.



Omsetningen kom inn på 1,94 milliarder dollar mot konsensus på 2,05 milliarder dollar.

Resultatet før skatt endte på 1.032 millioner dollar, mot 701 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Utbytte holdes fast på 270 millioner dollar i kvartalet, og vil bli betalt ut 6. august. Man kan også forvente seg et utbytte på 270 millioner dollar i tredje kvartal.

Produksjonen var som vanlig forhåndsannonsert på 287.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i kvartalet. I samme kvartal i fjor var produksjonen 202.000 fat oljeekvivalenter pr. dag. Oppgangen skyldes i hovedsak at selskapet har konsolidert inn produksjonen fra Neptune Energy Norge. Vår Energi sluttførte transaksjonen med Neptune Energi Norge i januar og ble integrert i andre kvartal.

Selskapet skriver i rapporten at kvartalet var preget av planlagt vedlikehold, noe som førte til at produksjonen falt med fire prosent sammenlignet med første kvartal i år.

Selskapet fastholder planen om å starte opp produksjonen ved deres nye felt Balder X i fjerde kvartal. Beslutningen om den mye omtalte Jotun FPSOen skal seile ut til feltet, vil bli tatt i august. Det kommer også frem i rapporten at om selskapet må utsette oppstarten til neste år, forventes det en oppstart innen utgangen av andre kvartal i 2025.

Oppstarten av Johan Castberg ventes også å komme i gang i løpet av årets fjerde kvartal.

Administrerende direktør Nick Walker i Vår Energi virker relativt fornøyd med andre kvartal.

«Vi er glade for å se nok et kvartal med sterke operasjonelle og finansielle resultater. Produksjonen i første halvdel av året var i gjennomsnitt 293.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, i øvre del av den veiledende rammen for perioden. Samtidig som høye realiserte gasspriser over spotpris ble opprettholdt, vil driftskostnadene og kapitalutgiftene for hele året være i nedre del av den veiledende rammen. Som et resultat fortsetter vi å gi attraktive og forutsigbare avkastninger til aksjonærene våre», skrev adm. direktør i pressemeldingen tirsdag morgen.

Det kommer også frem av rapporten at selskapet nå ser leteinvesteringer på 350 millioner dollar for 2024, opp fra den tidligere guidingen på 300 millioner dollar.