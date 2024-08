Brent-oljen med august-levering er mandag morgen ned 1,05 prosent til 76,00 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,12 prosent til 72,70 dollar fatet.

Nordsjøoljen har ikke vært omsatt så lavt siden starten av januar i år.

– Selv om det er økende etterspørselsbekymringer, fortsetter geopolitiske risikoer å henge over oljemarkedet. En opptrapping i konflikten i Midtøsten kan føre til kortsiktig volatilitet, men kun faktiske forstyrrelser i råoljeforsyningen vil resulterer i en vedvarende prisoppgang, sier råvarestrateg Warren Patterson i ING Groep NV, ifølge TDN Direkt.

Markedet forbereder seg nå ifølge Bloomberg News på et mulig angrep fra Iran og regionale militser mot Israel som gjengjeldelse for attentater på Hezbollah- og Hamas-ledere.

– Panikk

Resesjonsfrykten har for alvor inntatt verdensmarkedene etter at jobbtall fra USA viste en svakere vekst enn ventet i sysselsettingen og en arbeidsledighet som steg til 4,3 prosent i juli, godt over forventningene på 4,1 prosent.

Mandag morgen faller børsene tungt i Asia, med ras på Tokyo-børsen i spissen. Det skjer etter Japans renteheving forrige onsdag.

– Nå er det panikk i markedene, sier sjeføkonom i Arctic Securities, Stein Bruun, til Finansavisen mandag morgen.