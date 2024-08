Stortingsrepresentant Ove Bernt Trellevik (H) retter skarp kritikk mot regjeringen etter en ny rapport fra Wood Mackenzie, bestilt av Aker BP. Rapporten konkluderer med at Europas CO2-utslipp vil øke med 230 millioner tonn fra 2024 til 2040 dersom Norge avvikler sin oljeindustri.

– Rapporten er viktig, den bør alle lese. Regjeringen bør virkelig ta rev i seila. Det nytter ikke å være et gissel av SV. Det er ikke verden tjent med, sier Trellevik.

Ifølge rapporten spiller norsk olje- og gassvirksomhet en avgjørende rolle i Europas energiomstilling. Den fastslår at Norges produksjon er den mest effektive blant landene som eksporterer til Europa, og at kontinentet vil forbli nettoimportør av energi frem til 2040. Dersom Norges produksjon faller, vil Europa være nødt til å importere fra andre land, som har høyere CO2-utslipp pr. produserte fat.

– Et enormt ansvar

– Dette viser egentlig hvor viktig rolle Norge har i energiomstillingen. Vi har et enormt ansvar for å sørge for og ikke dra ut kontakten, eller skru av kranen for tidlig.

Etter at russisk gass falt bort fra det europeiske markedet, har flere land i Europa inngått gigantiske avtaler om levering av flytende naturgass (LNG) fra Midtøsten. Denne gassen har betydelig høyere CO2-utslipp enn rørgass fra Norge, særlig på grunn av energien som kreves for å frakte den nedkjølt på skip. Noen av kontraktene strekker seg også til etter 2040.

– Vi har lenge vært bekymret for måten regjeringen håndterer petroleumsnæringen på. Det er en utfordring, sier Trellevik.

Dreper aktiviteten

Han påpeker at produksjonen vil avta drastisk med dagens politikk.

– De vil aktiviteten til livs. Det er helt meningsløst å angripe aktiviteten. Om man kontrollerer utslippene, må jo aktiviteten kunne fortsette, understreker han.

Han mener at det tidligere var mer stolthet knyttet til å jobbe i oljenæringen, spesielt på 70- og 80-tallet, og at den negative retorikken fra partier som SV, MDG og Venstre, kombinert med manglende vilje til å gi nye letetillatelser, er skadelig.

– Vi må omstille norsk sokkel. Ikke redusere aktiviteten. Det er bare å komme i gang med letingen.