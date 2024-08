Kina innrømmer å ha skadet rørledning i Østersjøen

I oktober 2023 ble Balticconnector-rørledningen i Østersjøen, mellom Estland og Finland, skadet.

Beijing innrømmer nå at et kinesisk-eid skip har skylden, men hevder at det var en ulykke forårsaket av en kraftig storm, skriver South China Morning Post.

Containerskipet NewNew Polar Bear mistenkes for å være ansvarlig, og seilte under Hongkong-flagget. Situasjonen og skipet er under felles etterforskning av både Finland og Estland.

Drog ankeret langs havbunnen

Ifølge SCMP sirkulerer det en rapport som peker på at skipet er skyldig, men at den ikke kan brukes som konkret bevis i en estisk kriminaletterforskning.

Finland og Estland har uttalt at skipet dro ankeret sitt langs havbunnen, noe som førte til at en viktig gassledning ble kuttet, samt to telekommunikasjonskabler. Finland beskriver et «1,5 til 4 meter bredt slepespor» som førte til «skadestedet på gassrørledningen,» skriver SCMP.

«Det må påpekes at etterforskningen fortsatt pågår, og endelige konklusjoner om hva som lå bak disse hendelsene (teknisk svikt – uaktsomhet/dårlig sjømannskap – bevisst handling) kan bare trekkes etter at alle nødvendige etterforskningstiltak er fullført, og dette vil fortsatt ta noe tid,» sto det i uttalelsen til Anna Zareff, leder for kommunikasjon i Finlands nasjonale etterforskningsbyrå.

«Vi har sendt en rettsanmodning til de kinesiske myndighetene for å samle bevis fra fartøyet og mannskapet,» sa Kairi Küngas, leder for offentlige relasjoner i Estland.

Ulykken skjedde i kjølvannet av at Nord Stream 1 og 2-rørledningene ble skadet, en sak som fortsatt ikke er løst.