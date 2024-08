Sveaas tjente på offshoreskip

– De relativt gode markedsforholdene for ankerhåndteringsskip i første kvartal fortsatte inn i andre kvartal, sier konsernsjef Trond Myklebust i Viking Supply Ships i kvartalsrapporten som ble lagt frem tirsdag.

Med en flåte på seks ankerhåndteringsskip kunne det Christen Sveaas-eide offshorerederiet vise til langt høyere utnyttelse av skipene i årets andre kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det bidro til at rederiet hadde driftsinntekter på 279 millioner svenske kroner i kvartalet, opp fra 151 millioner på samme tid i fjor. Før skatt satt rederiet igjen et resultat på 51 millioner kroner.

– I begynnelsen av kvartalet var spotmarkedet i Nordsjøen volatilt, men markedet strammet seg til i siste del av kvartalet. I tillegg bidro terminkontrakter utenfor Nordsjøen til en økning i utnyttelse og inntekter sammenlignet med samme periode i fjor, sier Myklebust.

Les også Sea1 Offshore skal drifte Viking Supply-skip Christen Sveaas-dominerte Sea1 Offshore skal drifte skipene til Sveaas-dominerte Viking Supply Ships.

Viking Supply Ships (Mill. SEK) 2.kv/24 2.kv/23 Driftsinntekter 279 151 Driftsresultat 63 0 Resultat før skatt 51 −4 Resultat etter skatt 51 −6



Outsourcer driften

I andre kvartal oppnådde ankerhåndteringsskipene (AHTS) en gjennomsnittlig rate på 50.600 dollar pr. dag, og hadde en flåteutnyttelse på 74 prosent. Det er opp fra henholdsvis 50.400 dollar og 44 prosent et år tidligere.

I juli besluttet Viking Supply Ships å overføre driften av de seks ankerhåndteringsskipene til Sea1 Offshore, som også er kontrollert av Christen Sveaas. Ifølge selskapet ventes dette å bidra til betydelig lavere kostnader fra og med første kvartal neste år.

– Vi ser skalafordeler ved å samarbeide med Sea1 Offshore, noe som vil føre til reduserte driftskostnader og økt eksponering i markedet gjennom en organisasjon med tilstedeværelse i alle nøkkelområder globalt, sier Myklebust.

Viking Supply Ships vil fortsatt være børsnotert i Sverige.

I tillegg til AHTS-ene, eide Viking Supply Ships tidligere også 30 prosent av to plattformforsyningsskip (PSV), men disse ble solgt i første kvartal med en gevinst på 97 millioner svenske kroner. Rederiet har også i over 20 år driftet fem isbrytere for svenske myndigheter, men denne avtalen opphørte ved utgangen av juni.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Viking Supply Ships en rentebærende gjeld på 677 millioner svenske kroner og en egenkapital på 2.140 millioner. Kontantbeholdningen beløp seg til 190 millioner.