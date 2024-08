DNB Markets: Usikkerhet preger aksjen

I en ny analyse fra DNB Markets nedjusterer analytiker Steffen Evjen sine oljeprisforutsetninger for andre halvår 2024 og 2025, noe som påvirker Aker BP negativt gitt selskapets høye andel væskeproduksjon.

Evjen ser begrenset kortsiktig oppside i aksjen nå som den handles på nivåer nær den verdijusterte egenkapitalen, særlig på grunn av usikkerhet knyttet til Johan Sverdrup, og muligheten for at fremtidige kapitalutgifter blir justert opp.

Analysefakta Aksje: Aker BP

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 280 (290)

DNB Markets gjentar sin holdanbefaling på Aker BP, samtidig som kursmålet nedjusteres fra 290 til 280 kroner. Analytikeren mener det er lite sannsynlig at aksjen vil overprestere på kort sikt.

Han påpeker også at oljeprisforventningene er senket fra 85 til 81 dollar pr. fat for andre halvår 2024 mens de er senket fra 85 til 77 dollar pr. fat for 2025. Estimatet for 2026 forblir uendret på 80 dollar pr. fat. Samtidig har han hevet gassprisestimatene frem til utgangen av 2025 grunnet økt geopolitisk risiko.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 254,00 kroner, ned 3,4 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.