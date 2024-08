Nye utsettelser og kostnadssmell for Vår Energi

Prosjektet ble tidligere i år forskjøvet slik at produksjonen etter planen skulle starte opp i fjerde kvartal, men det var avhengig av utseiling for det flytende produksjonsskipet Jotun før værvinduet i Nordsjøen lukkes.

Avgjørelsen om utseiling skulle tas i august og onsdag morgen børsmelder Vår Energi at produksjonsoppstarten utsettes til andre kvartal neste år.

Det påpekes at den forsinkede oppstarten ikke vil påvirke produksjonen for 2024 som helhet og at målet for 2025 opprettholdes. Planen er å nå 400.000 fat om dagen innen slutten av neste år.

I tillegg til utsettelser på produksjonssiden øker kostnadsberegningene på prosjektet med 400 millioner dollar før skatt, eller rundt 4,2 milliarder kroner i dagens valuta. Samtidig nedjusteres de samlede kostnadsestimatene for inneværende år fra 2,7-2,9 milliarder dollar til 2,6 milliarder på grunn av kostnadssreduksjoner og gunstig kronekurs.

– Vi har lagt stor vekt på å begrense merarbeid inn i installasjons- og oppstartsfasen. Vi har gjort det vi kan for å klargjøre produksjonsskipet Jotun for å få det klart til installasjon før vinterperioden. Men, selv om vi har hatt god fremgang den siste tiden, gjenstår det noe arbeid på land som må gjøres før vi kan seile av gårde. Det betyr at vi ikke klarer å nå målet om produksjonsoppstart innen utgangen av fjerde kvartal, sier konsernsjef Nick Walker i Vår Energi i en melding.

Kjøpsmulighet ved fall

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen skriver i en oppdatering til sine kunder onsdag morgen at markedet til en viss grad har priset inn utsettelser på Balder, som vil kunne dempe en negativ kursreaksjon.

«Dersom aksjen faller mer enn 2-3 prosent, ville vi sett det som en kjøpsmulighet», skriver han.

Analytikerkollega Steffen Evjen i DNB Markets deler synet. Han tror Vår Energi-aksjen vil falle rundt 1-2 prosent.

«I et slikt tilfelle ser vi på fallet som en kjøpsmulighet», skriver han i en oppdatering til kundene.

Analytikerne i SEB og Danske Bank stemmer i.

«Dette er negativt for aksjekursen, men vi forventer at det vil sees på som en kjøpsanbefaling», skriver Anders Rosenlund i SEB.

KJØP OM AKSJEN FALLER MYE: Det er beskjeden fra Steffen Evjen i DNB Markets. Foto: Ivan Kverme

Svak historikk

Balder-prosjektet er viktig for Vår Energi, men har flere ganger blitt utsatt og fått økte kostnadsanslag. Til å begynne med var anslaget på 20 milliarder kroner, men i september 2022 ble det identifisert nye investeringsbehov som jekket kostnadene opp til 40,7 milliarder kroner.

Året etter kom det nye anslag i forbindelse med at også Johan Castberg-prosjektet ble dyrere, og nå får det altså jekket opp anslagene enda en gang.

I forrige statsbudsjett var budsjettet på 44 milliarder kroner.

Balder X skal sikre produksjon fra Balder-området til etter 2045, og det ligger ifølge Vår Energi beviste og mulige oljereserver, såkalte 2P-reserver, på rundt 150 millioner fat under bakken på feltet.