Prosafe bekrefter kjempekontrakt

30. mai meldte boligriggselskapet Prosafe om en intensjonsavtale for utleie av en boligrigg i 15 måneder. Nå er kontrakten undertegnet, opplyser selskapet.

Kontraktsverdien anslås fortsatt til mellom 75 og 100 millioner dollar, avhengig av om opsjoner utøves. Det tilsvarer opp mot 1,05 milliarder kroner.

Kontrakten gjelder boligriggtjenester ved et prosjekt utenfor den australske delstaten Vest-Australia. Den har en varighet på 15 måneder pluss opptil seks måneder i opsjoner.

Det er boligriggen «Safe Boreas» som vil bli sendt til Australia for kontrakten. Riggen ligger for tiden i opplag i Norge, og ifølge Prosafe vil den bli mobilisert for Australia-jobben innen andre kvartal neste år, etter at den har vært inne til obligatorisk periodisk vedlikehold.

Halvert på børs

Da intensjonsavtalen ble offentliggjort i mai, uttalte Prosafe-sjef Terje Askvig at han håpet den ville bli «en katalysator», etter en heller laber ordreinngang.

«Markedet utenfor Nordsjøen har hatt en økning i aktivitetsnivå og etterspørsel etter "high-end"-rigger, og intensjonsavtalen er ytterligere et bevis på denne trenden,» sa Askvig.

Intensjonsavtalen for tre måneder siden utløste en kursoppgang på hele 18 prosent for Prosafe-aksjen. Responsen på onsdagens bekreftelse er heller lunken, med en kursnedgang på mindre enn 1 prosent.

Så langt i 2024 er Prosafe-aksjen ned rundt 50 prosent.